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Российские военные самолеты эвакуируют более 380 человек из Афганистана


14:48
Российские военные самолеты эвакуируют более 380 человек из АфганистанаФото: vk.com

В Афганистан направлены российские военные транспортные самолеты, сообщает Министерства обороны РФ.

На борту трех Ил-76 страну в ближайшее время смогут покинуть около 380 человек, россиян и граждан некоторых других государств, указано в заявлении ведомства.

Как пояснили представители Минобороны, за пределы Афганистана вместе с россиянами военные эвакуируют граждан Армении, Белоруссии и Украины, а также местных жителей, желающих покинуть страну. В каждом воздушном судне присутствуют бригады военных медиков, которые располагают всеми оборудованием и медикаментами для экстренной помощи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что необходимость эвакуации россиян из Афганистана обусловлена беспокойной обстановкой в этой стране, передает ТАСС. Сограждан и представителей ряда других государств вывезут по поручению главы РФ Владимира Путина, отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, в конце минувшего августа по поручению президента РФ силами авиации Минобороны из Афганистана было вывезено несколько сотен россиян и граждан стран Ближнего Зарубежья. Четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны РФ эвакуировали тогда из Кабула в общей сложности около пятисот человек, среди которых были представители государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии и Таджикистана). Кроме того, при помощи российских военных Афганистан смогли покинуть представители Узбекистана и Украины.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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