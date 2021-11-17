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Российские военные самолеты эвакуируют более 380 человек из Афганистана
14:48
Фото: vk.com
В Афганистан направлены российские военные транспортные самолеты, сообщает Министерства обороны РФ.
На борту трех Ил-76 страну в ближайшее время смогут покинуть около 380 человек, россиян и граждан некоторых других государств, указано в заявлении ведомства.
Как пояснили представители Минобороны, за пределы Афганистана вместе с россиянами военные эвакуируют граждан Армении, Белоруссии и Украины, а также местных жителей, желающих покинуть страну. В каждом воздушном судне присутствуют бригады военных медиков, которые располагают всеми оборудованием и медикаментами для экстренной помощи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что необходимость эвакуации россиян из Афганистана обусловлена беспокойной обстановкой в этой стране, передает ТАСС. Сограждан и представителей ряда других государств вывезут по поручению главы РФ Владимира Путина, отметил официальный представитель Кремля.
Напомним, в конце минувшего августа по поручению президента РФ силами авиации Минобороны из Афганистана было вывезено несколько сотен россиян и граждан стран Ближнего Зарубежья. Четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны РФ эвакуировали тогда из Кабула в общей сложности около пятисот человек, среди которых были представители государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии и Таджикистана). Кроме того, при помощи российских военных Афганистан смогли покинуть представители Узбекистана и Украины.
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