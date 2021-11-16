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Азербайджан и Армения после переговоров с Шойгу прекратили боевые действия
07:12
Фото: vk.com
После состоявшихся по инициативе Шойгу телефонных переговоров с главами военных ведомств Азербайджана и Армении в Баку и Ереване предприняли меры, направленные на стабилизацию обстановки в приграничных районах.
Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.
Как стало известно, к настоящему времени боестолкновения в районе горы Килисали прекратились. Обстановка нормализовалась и находится сейчас под контролем, пояснили представители отечественного оборонного министерства. В ведомстве сообщили, что власти Азербайджана и Армении приняли меры, направленные на прекращение боевых действий у границы после телефонных переговоров, состоявшихся по инициативе российского министра обороны Сергея Шойгу.
По данным Минобороны Армении, на восточном участке армяно-азербайджанской границы объявили перемирие согласно договоренностям, достигнутым при посредничестве Москвы. Решение вступило в силу накануне в 18:30. В этот момент ситуация на приграничных территориях "сравнительно стабилизировалась".
Представители Еревана также сообщили, что в ходе обострения обстановки и боев с ВС Азербайджана погиб военнослужащий по контракту Меруджан Арутюнян 1991 г.р., число раненых устанавливается. Кроме того, двенадцать армянских военных попали в плен.
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