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Названы области Украины, рискующие перейти в состав России
13.11.2021 22:56
Фото: vk.com
Украинский генерал милиции в отставке Геннадий Москаль, в прошлом возглавлявший Закарпатскую областную администрацию, перечислил регионы страны, оказавшие под угрозой вхождения в состав РФ.
На эту тему он высказался в эфире телевизионного канала "Украина 24".
По словам экс-главы Закарпатской областной администрации Геннадия Москаля, представители официального Киева продолжают убеждать народ, что "все хорошо, все спокойно", но в действительности это совсем не так. "Пророссийские настроения" являются ощутимыми на территории нескольких регионов Украины, отметил генерал-лейтенант милиции в отставке.
В частности, такие явления в последнее время достаточно распространены в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях, считает Москаль. Он заявил, что перечисленные им области оказались под угрозой проекта "Новороссия", который разрабатывался Владиславом Сурковым и Дмитрием Козаком.
Ранее Москаль поделился мнением по поводу оформления контракта Венгрии с "Газпромом". Экс-чиновник заявил, что "не надо было спать" украинским президенту и дипломатам, иначе бы они сохранили возможность газового транзита. Достигнутые с Россией договоренности Москаль назвал экономически выгодными для Будапешта.
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