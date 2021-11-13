Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названы области Украины, рискующие перейти в состав России

13.11.2021 22:56

Фото: vk.com



Украинский генерал милиции в отставке Геннадий Москаль, в прошлом возглавлявший Закарпатскую областную администрацию, перечислил регионы страны, оказавшие под угрозой вхождения в состав РФ.



На эту тему он высказался в эфире телевизионного канала "Украина 24".



По словам экс-главы Закарпатской областной администрации Геннадия Москаля, представители официального Киева продолжают убеждать народ, что "все хорошо, все спокойно", но в действительности это совсем не так. "Пророссийские настроения" являются ощутимыми на территории нескольких регионов Украины, отметил генерал-лейтенант милиции в отставке.



В частности, такие явления в последнее время достаточно распространены в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях, считает Москаль. Он заявил, что перечисленные им области оказались под угрозой проекта "Новороссия", который разрабатывался Владиславом Сурковым и Дмитрием Козаком.



Ранее Москаль поделился мнением по поводу оформления контракта Венгрии с "Газпромом". Экс-чиновник заявил, что "не надо было спать" украинским президенту и дипломатам, иначе бы они сохранили возможность газового транзита. Достигнутые с Россией договоренности Москаль назвал экономически выгодными для Будапешта.



Автор: Злата Богатова

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