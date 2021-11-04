Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Израильтяне атаковали склады проиранских отрядов под Дамаском

4.11.2021 19:00

Фото: profile.ru



ВВС Израиля вновь атаковали объекты на сирийской территории, передают зарубежные СМИ.



Как утверждают представители командования военно-воздушных сил страны, в окрестностях Дамаска располагались склады с вооружением и боеприпасами.



Объекты проиранских шиитских подразделений подверглись воздушной атаке в ночь на 3 ноября, сообщил телевизионный канал Al Hadath. Удары наносились по объектам отрядов, воюющих на стороне правительственной армии САР.



Ранее официальные лица Израиля не раз выступали с заявлениями о том, что ведут борьбу с проиранскими группировками, атакуя объекты их инфраструктуры на территории Сирии.



Накануне замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить прокомментировал удары тактических истребителей F-16 ВВС Израиля по объектам войск САР в провинции Дамаск. Отмечалось, что атакована была система тылового обеспечения правительственных сил близ Эль-Кисвы.



По данным ЦПВС, израильские самолеты действовали из района Голанских высот, оставаясь за пределами сирийского воздушного пространства. Информации о потерях среди сирийских военнослужащих не поступало. Причиненный действиями израильских силовиков материальный ущерб в центре назвали незначительным.



Автор: Злата Богатова

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