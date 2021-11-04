|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Израильтяне атаковали склады проиранских отрядов под Дамаском
4.11.2021 19:00
Фото: profile.ru
ВВС Израиля вновь атаковали объекты на сирийской территории, передают зарубежные СМИ.
Как утверждают представители командования военно-воздушных сил страны, в окрестностях Дамаска располагались склады с вооружением и боеприпасами.
Объекты проиранских шиитских подразделений подверглись воздушной атаке в ночь на 3 ноября, сообщил телевизионный канал Al Hadath. Удары наносились по объектам отрядов, воюющих на стороне правительственной армии САР.
Ранее официальные лица Израиля не раз выступали с заявлениями о том, что ведут борьбу с проиранскими группировками, атакуя объекты их инфраструктуры на территории Сирии.
Накануне замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить прокомментировал удары тактических истребителей F-16 ВВС Израиля по объектам войск САР в провинции Дамаск. Отмечалось, что атакована была система тылового обеспечения правительственных сил близ Эль-Кисвы.
По данным ЦПВС, израильские самолеты действовали из района Голанских высот, оставаясь за пределами сирийского воздушного пространства. Информации о потерях среди сирийских военнослужащих не поступало. Причиненный действиями израильских силовиков материальный ущерб в центре назвали незначительным.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|