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Израильтяне атаковали склады проиранских отрядов под Дамаском


4.11.2021 19:00
Израильтяне атаковали склады проиранских отрядов под ДамаскомФото: profile.ru

ВВС Израиля вновь атаковали объекты на сирийской территории, передают зарубежные СМИ.

Как утверждают представители командования военно-воздушных сил страны, в окрестностях Дамаска располагались склады с вооружением и боеприпасами.

Объекты проиранских шиитских подразделений подверглись воздушной атаке в ночь на 3 ноября, сообщил телевизионный канал Al Hadath. Удары наносились по объектам отрядов, воюющих на стороне правительственной армии САР.

Ранее официальные лица Израиля не раз выступали с заявлениями о том, что ведут борьбу с проиранскими группировками, атакуя объекты их инфраструктуры на территории Сирии.

Накануне замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить прокомментировал удары тактических истребителей F-16 ВВС Израиля по объектам войск САР в провинции Дамаск. Отмечалось, что атакована была система тылового обеспечения правительственных сил близ Эль-Кисвы.

По данным ЦПВС, израильские самолеты действовали из района Голанских высот, оставаясь за пределами  сирийского воздушного пространства. Информации о потерях среди сирийских военнослужащих не поступало. Причиненный действиями израильских силовиков материальный ущерб в центре назвали незначительным.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 171

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