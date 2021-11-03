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Галкина внесли в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины
18:15
Фото: smi2.net
Российский артист и телеведущий Максим Галкин, по мнению киевских властей, может представлять угрозу национальной безопасности их государства.
Соответствующая информация сегодня, 4 ноября, появилась на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.
В общей сложности в очередной черный список украинские власти включили 259 человек. Как следует из публикации на сайте Минкультуры страны, Максима Галкин внесли в этот перечень накануне по представлению Службы безопасности Украины. Среди тех, кто попал в перечень лиц, потенциально опасных для украинской нацбезопасности, на сегодняшний день можно увидеть более тридцати российских актеров.
В прошлом киевские власти уже запретили въезд на Украину множеству российских культурных деятелей. В их число попали, в частности, Никита Михалков и Зураб Церетели, Карен Шахназаров и Павел Лунгин, Лев Лещенко и Александр Розенбаум, а также многие другие кинематографисты, артисты и музыканты.
Впервые подобный черный список в Киеве опубликовали в конце лета 2015 года. С той поры он уже неоднократно обновлялся и дополнялся. Украинские власти также периодически составляли перечни фильмов и книг, запрещенных к распространению на их территории, утверждая, что ведут борьбу со средствами "информационной войны и дезинформации", которые якобы применяет РФ.
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