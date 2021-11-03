Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Лондоне извинились за инцидент с израильским министром-инвалидом

3.11.2021 18:13

Фото: newsru.co.il



Британский министр охраны окружающей среды Джордж Юстис принес извинения в связи с инцидентом, который ранее случился с представительницей руководства Израиля, передает ВВС.



Министр энергетики Израиля Карин Эльхарар, будучи в инвалидной коляске, не смогла присутствовать на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго.



Представитель официального Лондона принес извинения израильской коллеге, которая из-за недоступности мероприятия для людей в инвалидных колясках не смогла посетить важное мероприятие. По словам Юстиса, в подобных ситуациях стороны-участницы заранее информируют организаторов о необходимости обеспечить особые условия.



Вероятно в процессе подготовки "что-то пошло неправильно". Поэтому организаторы конференции не располагали сведениями о том, что израильский министр передвигается на инвалидной коляске. В результате не были вовремя предприняты должные меры. Выразив глубокое сожаление по поводу случившегося, Юстас принес свои извинения.



Ранее министр энергетики Израиля Карин Эльхарар прокомментировала инцидент с своем Twitter. По ее словам, ООН пропагандирует доступность для людей с ограниченными возможностями, однако в действительности этого не происходит. Глава ведомства выразила надежду, что этой ситуации будут извлечены уроки.



Автор: Злата Богатова

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