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«Грузинскую мечту» обвинили в сотрудничестве с наркомафией


29.10.2021 22:07
«Грузинскую мечту» обвинили в сотрудничестве с наркомафиейФото: versiya.info

Опубликовано письмо, которое свидетельствует, что в правящей партии "Грузинская мечта" рассматривали вопрос об освобождении из заключения наркодилеров в обмен на их политическую поддержку.

С содержанием послания знакомит грузинский телевизионный канал "TV Пирвели".

Письмо, датированное прошлым годом, адресовано главе политической партии Ираклию Кобахидзе. В послании содержится просьба о содействии в досрочном освобождении двух наркоторговцев — Георгия Таварткиладзе и Павла Саришвили.

Попавшие в тюрьму наркодилеры в прошлом успели вступить в "Грузинскую мечту". В обмен на освобождение из заключения Таварткиладзе и Саришвили могли бы гарантировать поступление определенного количества голосов избирателей, отмечается в письме.

О Таварткиладзе известно, что он смог выйти из тюрьмы, после чего покинул Грузию. Сейчас он проживает в Польше.

При этом предполагаемый автор письма (как утверждал канал) опроверг информацию о том, что обращался с такими просьбами к Кобахидзе. Он также подчеркнул, что ему не знакомы упомянутые в тексте фамилии наркоторговцев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 215

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