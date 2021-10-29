|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
«Грузинскую мечту» обвинили в сотрудничестве с наркомафией
29.10.2021 22:07
Фото: versiya.info
Опубликовано письмо, которое свидетельствует, что в правящей партии "Грузинская мечта" рассматривали вопрос об освобождении из заключения наркодилеров в обмен на их политическую поддержку.
С содержанием послания знакомит грузинский телевизионный канал "TV Пирвели".
Письмо, датированное прошлым годом, адресовано главе политической партии Ираклию Кобахидзе. В послании содержится просьба о содействии в досрочном освобождении двух наркоторговцев — Георгия Таварткиладзе и Павла Саришвили.
Попавшие в тюрьму наркодилеры в прошлом успели вступить в "Грузинскую мечту". В обмен на освобождение из заключения Таварткиладзе и Саришвили могли бы гарантировать поступление определенного количества голосов избирателей, отмечается в письме.
О Таварткиладзе известно, что он смог выйти из тюрьмы, после чего покинул Грузию. Сейчас он проживает в Польше.
При этом предполагаемый автор письма (как утверждал канал) опроверг информацию о том, что обращался с такими просьбами к Кобахидзе. Он также подчеркнул, что ему не знакомы упомянутые в тексте фамилии наркоторговцев.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|