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Москва призвала Берлин и Париж побудить Киев прекратить насилие в Донбассе
20:58
Фото: newsbuzz.ru
Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят "фильтрационные мероприятия" в Старомарьевке, расположенной в пределах т.н. серой зоны, сообщили в МИД РФ.
Москва обратилась к партнерам по "нормандскому формату" и ОБСЕ с призывом побудить Киев прекратить насилие, передает ТАСС со ссылкой на сегодняшнее заявление департамента информации и печати внешнеполитического ведомства.
В село Старомарьевка, расположенное на юге линии разграничения между территорией, подконтрольной Киеву, и ДНР, сейчас "периодически наведываются" украинские военные, сообщают российские дипломаты. Поэтому обстановка в поселке остается довольно сложной. В Москве продолжают отслеживать событиями и призывают партнеров по нормандскому формату и ОБСЕ побудить украинское руководство прекратить насилие, направленное против местных жителей.
Власти РФ намерены сделать все, чтобы защитить интересы и права сограждан, где бы те ни находились, включая Донбасс, подчеркивается в заявлении. По данным отечественного дипломатического ведомства, представители ВСУ в рамках т.н. "фильтрационных мероприятий" объявляют некий комендантский час, не позволяя населению покидать дома. В ходе проверки паспортного режима они изымают предъявленные им документы ДНР и России, отмечают представители МИД.
Ранее полномочный представитель Донецка на переговорах в Минске, глава МИД республики Наталья Никонорова рассказала о попытке украинских военных установить контроль над Старомарьевкой. Сведения подтвердил и глава ДНР Денис Пушилин. На фоне этих событий вновь начала накаляться обстановка на линии соприкосновения. Украинская сторона в течение 26 октября продолжала производить удары, используя артиллерию, БМП и другое вооружение.
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