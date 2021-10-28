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Россию снова обвинили в похищении грузинских граждан в Южной Осетии
28.10.2021 21:45
Фото: livekuban.ru
Охраняющие границу между Южной Осетией и Грузией российские пограничники похитили двух грузинских граждан, утверждает Служба государственной безопасности (СГБ) страны.
Соответствующая информация появилась в официальном фейсбуке СГБ Грузии.
Как указано в заявлении грузинского ведомства, двое их сограждан были похищены в окрестностях населенного пункта Лопани. Сведения об инциденте незамедлительно переданы миссии наблюдателей Евросоюза и международным партнерам Грузии, подчеркивают представители СГБ.
Случившееся в Тбилиси расценили как деструктивный акт, целью которого является запугивание местного населения. Подобные действия способны существенно осложнить обстановку в регионе в плане безопасности, отметили в заявлении. Представители СГБ добавили, что центральное правительство Грузии сделает все возможное в целях скорейшего освобождения незаконно задержанных сограждан.
В прошлом грузинские власти уже неоднократно высказывали обвинения в адрес силовых структур Южной Осетии и российских пограничников, сообщая о похищении граждан и изменении линии границы.
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