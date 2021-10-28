ИнтерНовости - новости в стране и мире
Заочно арестован программист, передавший видеозаписи с пытками в больнице ФСИН под Саратовом
Заочно арестован программист, передавший видеозаписи с пытками в больнице ФСИН под Саратовом
Против участницы съемок на фоне Исаакиевского собора завели дело
Против участницы съемок на фоне Исаакиевского собора завели дело
Под Белгородом выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала смертельное ДТП
Под Белгородом выбежавшая на дорогу косуля спровоцировала смертельное ДТП
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Против участницы съемок на фоне Исаакиевского собора завели делоПротив участницы съемок на фоне Исаакиевского собора завели дело
Москва призвала Берлин и Париж побудить Киев прекратить насилие в ДонбассеМосква призвала Берлин и Париж побудить Киев прекратить насилие в Донбассе
Блогера Пыжа приговорили к пяти годам колонииБлогера Пыжа приговорили к пяти годам колонии
По факту незаконной охоты с возможным участием депутата от КПРФ Рашкина завели делоПо факту незаконной охоты с возможным участием депутата от КПРФ Рашкина завели дело
Гражданина ФРГ признали виновным в шпионаже в пользу РоссииГражданина ФРГ признали виновным в шпионаже в пользу России

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Россию снова обвинили в похищении грузинских граждан в Южной Осетии


28.10.2021 21:45
Россию снова обвинили в похищении грузинских граждан в Южной ОсетииФото: livekuban.ru

Охраняющие границу между Южной Осетией и Грузией российские пограничники похитили двух грузинских граждан, утверждает Служба государственной безопасности (СГБ) страны.

Соответствующая информация появилась в официальном фейсбуке СГБ Грузии.

Как указано в заявлении грузинского ведомства, двое их сограждан были похищены в окрестностях населенного пункта Лопани. Сведения об инциденте незамедлительно переданы миссии наблюдателей Евросоюза и международным партнерам Грузии, подчеркивают представители СГБ.

Случившееся в Тбилиси расценили как деструктивный акт, целью которого является запугивание местного населения. Подобные действия способны существенно осложнить обстановку в регионе в плане безопасности, отметили в заявлении. Представители СГБ добавили, что центральное правительство Грузии сделает все возможное в целях скорейшего освобождения незаконно задержанных сограждан.

В прошлом грузинские власти уже неоднократно высказывали обвинения в адрес силовых структур Южной Осетии и российских пограничников, сообщая о похищении граждан и изменении линии границы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 239

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Минкультуры РФ поддерживает Крым в стремлении вернуть скифское золотоМинкультуры РФ поддерживает Крым в стремлении вернуть скифское золото
Шойгу: НАТО стягивает силы к границам РоссииШойгу: НАТО стягивает силы к границам России
Гражданина ФРГ признали виновным в шпионаже в пользу РоссииГражданина ФРГ признали виновным в шпионаже в пользу России
Жительница Урала, сын которой умер от ожогов, получила два года колонииЖительница Урала, сын которой умер от ожогов, получила два года колонии
Пропавшую Светлану Светличную отыскали сотрудники угрозыска МосквыПропавшую Светлану Светличную отыскали сотрудники угрозыска Москвы

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru