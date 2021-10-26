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«Газпрому» поручено увеличить объемы газа в хранилищах Европы
22:49
Фото: efremov-pk.ru
Российский президент Владимир Путин отдал поручение главе "Газпрома" Алексею Миллеру увеличить объемы в газохранилищах в Европе, когда компания завершит процесс закачки в РФ.
В середине минувшего сентября в "Газпроме сообщали, что уровень запасов на территории Европы является минимальным за много лет.
Как стало известно, "Газпром" приступит к закачке газа в подземные хранилища стран Европы после 8 ноября. Ранее компания намеревалась сформировать целевой уровень запасов газа в ПХГ России в объеме 72,638 млрд куб. м уже к началу ноября. Но после введения в России периода нерабочих дней можно прогнозировать соответственное понижения потребления, поэтому работы было решено продолжать до 8 ноября, передает агентство "Интерфакс".
Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер говорил на эту тему на совещании с главой РФ. В беседе с президентом России Владимиром Путиным он пояснил, что в течение 2021 года закачка производилась "в очень жестком режиме". По словам Миллера, прошлый зимний период оказался холодным, а весенний - затяжным. В результате "Газпром" смог установить рекорд по объему отбора из российских подземных хранилищ.
Миллер также признал, что нынешние запасы компании в европейских ПХГ нельзя назвать высокими. Сейчас объем российского газа составляет в них менее 190 млн кубометров. В результате глава РФ отдал поручение после окончания закачки в отечественные хранилища приступить к плановым мероприятиям по увеличению объема газа в Австрии и в Германии.
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