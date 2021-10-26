ИнтерНовости - новости в стране и мире
Новым худруком МХТ им. Чехова стал Константин Хабенский
Новым худруком МХТ им. Чехова стал Константин Хабенский
Лавров: РФ проверяет сведения об использовании Киевом турецкого беспилотника в Донбассе
Лавров: РФ проверяет сведения об использовании Киевом турецкого беспилотника в Донбассе
В ЮАР предполагаемый браконьер убит слоном
В ЮАР предполагаемый браконьер убит слоном
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
«Газпрому» поручено увеличить объемы газа в хранилищах Европы«Газпрому» поручено увеличить объемы газа в хранилищах Европы
Лавров: РФ проверяет сведения об использовании Киевом турецкого беспилотника в ДонбассеЛавров: РФ проверяет сведения об использовании Киевом турецкого беспилотника в Донбассе
Новым худруком МХТ им. Чехова стал Константин ХабенскийНовым худруком МХТ им. Чехова стал Константин Хабенский
В Москве найдены убитыми бывший топ-менеджер «Смоленского банка» и его близкиеВ Москве найдены убитыми бывший топ-менеджер «Смоленского банка» и его близкие
В ЮАР предполагаемый браконьер убит слономВ ЮАР предполагаемый браконьер убит слоном

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

«Газпрому» поручено увеличить объемы газа в хранилищах Европы


22:49
«Газпрому» поручено увеличить объемы газа в хранилищах ЕвропыФото: efremov-pk.ru

Российский президент Владимир Путин отдал поручение главе "Газпрома" Алексею Миллеру увеличить объемы в газохранилищах в Европе, когда компания завершит процесс закачки в РФ.

В середине минувшего сентября в "Газпроме сообщали, что уровень запасов на территории Европы является минимальным за много лет.

Как стало известно, "Газпром" приступит к закачке газа в подземные хранилища стран Европы после 8 ноября. Ранее компания намеревалась сформировать целевой уровень запасов газа в ПХГ России в объеме 72,638 млрд куб. м уже к началу ноября. Но после введения в России периода нерабочих дней можно прогнозировать соответственное понижения потребления, поэтому работы было решено продолжать до 8 ноября, передает агентство "Интерфакс".

Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер говорил на эту тему на совещании с главой РФ. В беседе с президентом России Владимиром Путиным он пояснил, что в течение 2021 года закачка производилась "в очень жестком режиме". По словам Миллера, прошлый зимний период оказался холодным, а весенний - затяжным. В результате "Газпром" смог установить рекорд по объему отбора из российских подземных хранилищ.

Миллер также признал, что нынешние запасы компании в европейских ПХГ нельзя назвать высокими. Сейчас объем российского газа составляет в них менее 190 млн кубометров. В результате глава РФ отдал поручение после окончания закачки в отечественные хранилища приступить к плановым мероприятиям по увеличению объема газа в Австрии и в Германии.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

ВВС Эфиопии нанесли авиаудар по штату ТыграйВВС Эфиопии нанесли авиаудар по штату Тыграй
«Ельцин Центр» отказывается работать с Ural Music Night после скандала с Самойловым«Ельцин Центр» отказывается работать с Ural Music Night после скандала с Самойловым
Нелегальная мигрантка из Ирака родила в лесу в ПольшеНелегальная мигрантка из Ирака родила в лесу в Польше
В Москве найдены убитыми бывший топ-менеджер «Смоленского банка» и его близкиеВ Москве найдены убитыми бывший топ-менеджер «Смоленского банка» и его близкие
Петербургских медиков заподозрили в организации фиктивной вакцинации от COVID-19Петербургских медиков заподозрили в организации фиктивной вакцинации от COVID-19

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru