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В Белом доме подтвердили публикацию документов об убийстве Кеннеди


23.10.2021 13:28
В Белом доме подтвердили публикацию документов об убийстве КеннедиФото: vk.com

Администрация действующего американского президента Джозефа Байдена намерена уже в течение этого года опубликовать новые сведения, касающиеся покушения на 35-го главу Соединенных Штатов Джона Кеннеди.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

Как стало известно, нынешний американский лидер Джозеф Байден утвердил порядок публикации материалов, которые связаны с покушением на Джона Кеннеди, случившемся 22 ноября 1963 года. Предполагается, что часть этой информации обнародуют уже 15 декабря. Все сведения, которые много лет сохранялись от раскрытия, рассмотрят вплоть до указанной даты, после чего представят общественности.

В заявлении главы Соединенных Штатов отмечается, что речь идет о документах, обнародование которых агентства не предложили отложить на более поздний период.

В 1992 году Конгресс США вынес постановление о начале постепенного раскрытия содержания засекреченных материалов по этому резонансному делу. Отмечалось, что обнародованы будут все документы, публикация которых не способна нанести какой-либо вред национальной безопасности либо внешней политике страны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 242

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