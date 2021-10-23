|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Белом доме подтвердили публикацию документов об убийстве Кеннеди
23.10.2021 13:28
Фото: vk.com
Администрация действующего американского президента Джозефа Байдена намерена уже в течение этого года опубликовать новые сведения, касающиеся покушения на 35-го главу Соединенных Штатов Джона Кеннеди.
Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.
Как стало известно, нынешний американский лидер Джозеф Байден утвердил порядок публикации материалов, которые связаны с покушением на Джона Кеннеди, случившемся 22 ноября 1963 года. Предполагается, что часть этой информации обнародуют уже 15 декабря. Все сведения, которые много лет сохранялись от раскрытия, рассмотрят вплоть до указанной даты, после чего представят общественности.
В заявлении главы Соединенных Штатов отмечается, что речь идет о документах, обнародование которых агентства не предложили отложить на более поздний период.
В 1992 году Конгресс США вынес постановление о начале постепенного раскрытия содержания засекреченных материалов по этому резонансному делу. Отмечалось, что обнародованы будут все документы, публикация которых не способна нанести какой-либо вред национальной безопасности либо внешней политике страны.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|