Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Москва призвала Киев обеспечить консульский доступ к гражданину РФ Косяку

19.10.2021 22:03

Фото: rusdialog.ru



В Москве задержание представителя Луганска в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрея Косяка восприняли как провокацию, передает ТАСС со ссылкой на сегодняшнее заявление пресс-секретаря отечественного МИД Марии Захаровой.



Российские власти призвали Киев предоставить к гражданину РФ консульский доступ.



По словам Марии Захаровой, подобные шаги киевского руководства в Москве расценивают "как вероломные и провокационные". Они способны подорвать процессы мирного урегулирования конфликта в Донбассе, подчеркнула официальный представитель российского МИД. По ее словам, случившееся идет вразрез с обязательствами Киева в рамках Консульской конвенции с Россией.



В распространенном сегодня комментарии Захаровой также содержится призыв к украинским властям пересмотреть их позицию и прекратить провокации, продолжающиеся на линии соприкосновения в Донбассе. Представительница отечественного внешнеполитического министерства указала на необходимость сообщить о местонахождении россиянина Андрея Косяка и обеспечить его встречу с сотрудниками дипмиссии .



Пресс-секретарь МИД России подчеркнула, что дипломаты продолжат следить за ситуацией, настаивая на соблюдении всех законных прав задержанного россиянина.



Кроме того, в Москве рассчитывают, что ОБСЕ даст случившемуся принципиальную оценку. Российские власти полагают, что Специальная мониторинговая миссия на Украине сможет проявить беспристрастный, ответственный и более активный подход, фиксируя обстановку на линии соприкосновения, после чего все факты будут добросовестно отражены в официальных докладах.



В минувшую среду, 13 октября, неподалеку от населенного пункта Золотое диверсионно-разведывательная группа ВС Украины захватила офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Инцидент произошел на территории т.н. зоны разведения сил и средств. Позже представители Киева в Контактной группе заявили, что в этом месте под прикрытием разминирования якобы осуществлялась разведка позиций, которые к настоящему времени уже оставили украинские военные.



Автор: Злата Богатова

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