Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СБ ООН не может решать судьбу человечества, заявил Эрдоган

11:30

Фото: ynet.co.il



Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об отсутствии у Совета Безопасности ООН права решать судьбу человечества.



Политик призвал к снижению роли "горстки стран", которые одержали победу во Второй мировой войне, передает ТАСС.



Турецкий лидер Тайип Эрдоган заговорил о неравенстве, которое сейчас сохраняется в глобальной системе, подчеркнув, что "мир больше пяти". Как указал представитель Анкары, у Совбеза ООН нет права решать судьбу современного мира.



Политик сделал такое заявление, когда выступал в парламента Анголы в рамках официального визита в эту страну, передает агентство Anadolu. По словам Эрдогана, сейчас активно и существенно изменяются практически все сферы, включая дипломатию и торговлю. Поэтому не может оставаться прежней и структура глобальной безопасности, подчеркнул он.



Автор: Злата Богатова

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