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СБ ООН не может решать судьбу человечества, заявил Эрдоган


11:30
СБ ООН не может решать судьбу человечества, заявил ЭрдоганФото: ynet.co.il

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об отсутствии у Совета Безопасности ООН права решать судьбу человечества.

Политик призвал к снижению роли "горстки стран", которые одержали победу во Второй мировой войне, передает ТАСС.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заговорил о неравенстве, которое сейчас сохраняется в глобальной системе, подчеркнув, что "мир больше пяти". Как указал представитель Анкары, у Совбеза ООН нет права решать судьбу современного мира.

Политик сделал такое заявление, когда выступал в парламента Анголы в рамках официального визита в эту страну, передает агентство Anadolu. По словам Эрдогана, сейчас активно и существенно изменяются практически все сферы, включая дипломатию и торговлю. Поэтому не может оставаться прежней и структура глобальной безопасности, подчеркнул он.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 199

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