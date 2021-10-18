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СБ ООН не может решать судьбу человечества, заявил Эрдоган
11:30
Фото: ynet.co.il
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об отсутствии у Совета Безопасности ООН права решать судьбу человечества.
Политик призвал к снижению роли "горстки стран", которые одержали победу во Второй мировой войне, передает ТАСС.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заговорил о неравенстве, которое сейчас сохраняется в глобальной системе, подчеркнув, что "мир больше пяти". Как указал представитель Анкары, у Совбеза ООН нет права решать судьбу современного мира.
Политик сделал такое заявление, когда выступал в парламента Анголы в рамках официального визита в эту страну, передает агентство Anadolu. По словам Эрдогана, сейчас активно и существенно изменяются практически все сферы, включая дипломатию и торговлю. Поэтому не может оставаться прежней и структура глобальной безопасности, подчеркнул он.
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