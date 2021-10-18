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США готовы помочь в укреплении обороны Грузии
18.10.2021 23:16
Фото: timesofisrael.com
Соединенные Штаты готовы помогать Грузии в укреплении ее обороноспособности, заявил глава американского военного министерства Ллойд Остин.
В своем твиттере начальник Пентагона сообщил, что Вашингтон сохраняет такую приверженность, а также намерен содействовать продвижению евроатлантической интеграции Тбилиси.
По словам Ллойда Остина, он с нетерпением ждет встреч, запланированных в Грузии.
Пресс-служба Пентагона ранее анонсировала официальную поездку американского министра по странам Европы. Предполагается, что Остин посетит Грузию, где проведет переговоры с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и местным коллегой Джуаншером Бурчуладзе.
Известно также, что в ходе визита на Украину Ллойд Остин встретится с главой государства Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.
В процессе рабочей поездки представитель Вашингтона, указывалось в сообщении Пентагона, призовет Киев и Тбилиси начать преобразования, необходимые для того, чтобы претендовать на вступление в НАТО.
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