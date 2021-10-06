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Французского посла вызвали в МИД Мали


6.10.2021 11:42
Французского посла вызвали в МИД МалиФото: slobodenpecat.mk

"Недружественные высказывания" французского президента Эммануэля Макрона послужили основанием для вызова представителя Парижа в МИД Мали.

Министерство иностранных дел этого африканского государства выразило протест французскому дипломату.

О случившемся сообщается в официальном Twitter пресс-службы МИД Мали. Глава ведомства Абдулай Диоп от лица властей передал вызванному в министерство французскому дипломату протест, а также выразил возмущение и осуждение. Прокомментировав высказывания французского лидера, малийские власти указали, что подобные заявления Эммануэля Макрона способны навредить развитию двусторонних дружественных отношений.

Глава МИД Мали обратился к официальному Парижу с призывом к сдержанности и конструктивным шагам, которые должны быть основаны на взаимном уважении. Кроме того, Диоп указал на необходимость сосредоточить совместные усилия в борьбе с терроризмом в регионе Сахеля.

Накануне, 5 октября, Макрон выступил с утверждением о том, что террористам не удалось захватить власть в Мали благодаря французской военной миссии, которая действует в регионе Сахель.

ВС Франции проводят военную операцию "Бархан" с августа 2014 года. Целью мероприятий, осуществляемых в Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигере и Чаде, является борьба с орудующими в этих африканских странах исламистами.

Ранее французский телевизионный канал TV5 со ссылкой на источники среди представителей официального Парижа рассказал о соглашении, которое правительство Мали собирается заключить с российской "ЧВК Вагнер". Речь шла о том, чтобы военные специалисты из РФ обучали малийских военнослужащих, а также обеспечивали охрану руководства этого западноафриканского государства.

После таких сообщений в Париже и Берлине выразили намерение вывести своих военных из Мали в случае подобных договоренностей с российской стороной.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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