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Французского посла вызвали в МИД Мали
6.10.2021 11:42
Фото: slobodenpecat.mk
"Недружественные высказывания" французского президента Эммануэля Макрона послужили основанием для вызова представителя Парижа в МИД Мали.
Министерство иностранных дел этого африканского государства выразило протест французскому дипломату.
О случившемся сообщается в официальном Twitter пресс-службы МИД Мали. Глава ведомства Абдулай Диоп от лица властей передал вызванному в министерство французскому дипломату протест, а также выразил возмущение и осуждение. Прокомментировав высказывания французского лидера, малийские власти указали, что подобные заявления Эммануэля Макрона способны навредить развитию двусторонних дружественных отношений.
Глава МИД Мали обратился к официальному Парижу с призывом к сдержанности и конструктивным шагам, которые должны быть основаны на взаимном уважении. Кроме того, Диоп указал на необходимость сосредоточить совместные усилия в борьбе с терроризмом в регионе Сахеля.
Накануне, 5 октября, Макрон выступил с утверждением о том, что террористам не удалось захватить власть в Мали благодаря французской военной миссии, которая действует в регионе Сахель.
ВС Франции проводят военную операцию "Бархан" с августа 2014 года. Целью мероприятий, осуществляемых в Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигере и Чаде, является борьба с орудующими в этих африканских странах исламистами.
Ранее французский телевизионный канал TV5 со ссылкой на источники среди представителей официального Парижа рассказал о соглашении, которое правительство Мали собирается заключить с российской "ЧВК Вагнер". Речь шла о том, чтобы военные специалисты из РФ обучали малийских военнослужащих, а также обеспечивали охрану руководства этого западноафриканского государства.
После таких сообщений в Париже и Берлине выразили намерение вывести своих военных из Мали в случае подобных договоренностей с российской стороной.
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