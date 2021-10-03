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В Бразилии протестующие требуют импичмента президента
3.10.2021 15:37
Фото: euronews.com
Жители целого ряда крупных бразильских городов вышли на улицы, требуя импичмента президента страны Жаира Болсонару.
В столице протестующие дошли до здания парламента Бразилии, пишут латиноамериканские СМИ.
Участники протестных акций скандировали такие лозунги как "Болсонару - вон" и "Болсонару должен уйти, объявим ему импичмент". Организаторы заявили, что люди устали терпеть ухудшение уровня жизни. Граждан не устраивает рост безработицы и угроза голода на фоне растущих цен на топливо. Ситуацию в Бразилии усугубляет и реакция властей на пандемию коронавируса.
Акции протеста ранее были анонсированы профсоюзами и несколькими оппозиционными партиями. Как утверждают организаторы, демонстрации состоялись в 200 городах Бразилии.
Ближайшие выборы в Бразилии планируются лишь на октябрь 2022 года. Как свидетельствуют результаты социологических опросов, рейтинг одобрения Болсонару упал до рекордно низких показателей.
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