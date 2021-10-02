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Алжир отозвал своего посла из Франции


01:02
Алжир отозвал своего посла из ФранцииФото: primanews.org

Для проведения консультаций отозван глава дипломатической миссии Алжира во Франции, передает ТАСС.

Официальные источники пока не озвучили причины такого решения.

В администрации президента Алжира на запрос информационного агентства Algеrie Presse Service пояснили, что власти сделают заявление позже. Отзыв дипломата североафриканской республики из Парижа произошел на фоне кризиса, который был вызван действиями Парижа в отношении числа виз, выдаваемых алжирцам. Французские власти объявили о сокращении количества вдвое.

Как заявил в конце сентября глава французского МВД Жеральд Дарманен, решение урезать число выдаваемых виз затрагивает также Марокко и Тунис. В Париже рассчитывают, что подобные меры подтолкнут руководство указанных стран принимать назад своих граждан, в числе которых могут быть представители радикального ислама.

Ранее посла Франции вызывали в МИД Алжира для передачи официального протеста. Власти североафриканской республики выражали сожаление в связи с действиями Парижа, вносящими "нестабильность и неуверенность в чувствительную область сотрудничества". В Алжире пояснили, что речь идет о доверии и уважении человеческого достоинства, а также обязательствах, взятых на себя правительствами двух стран.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 189

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