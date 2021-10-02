|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
ЕС и Катар обеспокоены из-за нарушений прав человека в Афганистане
2.10.2021 13:12
Фото: bgnesagency.com
В Европейском союзе и Катаре выражают обеспокоенность в связи с многочисленными свидетельствами о нарушении прав человека в Афганистане.
Соответствующие заявления сделали представители официальных Брюсселя и Дохи, передают зарубежные СМИ.
В конце сентября в столице Катара состоялась пресс-конференция с участием главы МИД страны и его европейского коллеги. Как заявил Мухаммед бин Абдеррахман Аль Тани, в Дохе с разочарованием наблюдают за последними событиями в Афганистане. Обстановка там может восприниматься как "шаг назад", — отметил министр.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступивший в катарской столице, выразил намерение "переориентировать афганское правительство". Представитель руководства ЕС пояснил, что в Брюсселе сейчас рассчитывают на использование Катаром "сильного влияния" на талибов (члены запрещенной в России организации), чтобы побудить новые власти Афганистана соблюдать права человека.
Дипломаты высказались на эту тему после разгона женской демонстрации в Афганистане. Жительницы страны требовали соблюдать их право на образование. Кроме того, в конце сентября новые власти страны демонстрировали останки казненных преступников.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|