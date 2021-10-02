Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ЕС и Катар обеспокоены из-за нарушений прав человека в Афганистане

2.10.2021 13:12

Фото: bgnesagency.com



В Европейском союзе и Катаре выражают обеспокоенность в связи с многочисленными свидетельствами о нарушении прав человека в Афганистане.



Соответствующие заявления сделали представители официальных Брюсселя и Дохи, передают зарубежные СМИ.



В конце сентября в столице Катара состоялась пресс-конференция с участием главы МИД страны и его европейского коллеги. Как заявил Мухаммед бин Абдеррахман Аль Тани, в Дохе с разочарованием наблюдают за последними событиями в Афганистане. Обстановка там может восприниматься как "шаг назад", — отметил министр.



Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступивший в катарской столице, выразил намерение "переориентировать афганское правительство". Представитель руководства ЕС пояснил, что в Брюсселе сейчас рассчитывают на использование Катаром "сильного влияния" на талибов (члены запрещенной в России организации), чтобы побудить новые власти Афганистана соблюдать права человека.



Дипломаты высказались на эту тему после разгона женской демонстрации в Афганистане. Жительницы страны требовали соблюдать их право на образование. Кроме того, в конце сентября новые власти страны демонстрировали останки казненных преступников.



Автор: Злата Богатова

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