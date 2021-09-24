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Российского посла вызвали в МИД Эстонии
24.9.2021 07:19
Фото: pmo.ee
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла РФ Александра Петрова для вручения ноты в связи с "нарушением воздушной границы".
Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте иностранного дипломатического ведомства.
Как указали в МИД Эстонии, российского дипломата пригласили, чтобы выразить протест. Александру Петрову также передали ноту о "нарушении эстонской воздушной границы", зафиксированном на днях.
Сведения о каких-либо подробностях инцидента иностранные дипломаты не приводят, лишь отмечая, что он "очень досадный и серьезный". В сообщении министерства также указано, что в прошлом уже происходили нарушения такого рода.
Напомним, в минувшем июле власти Эстонии объявили персоной нон грата одного из работавших в стране российских дипломатов. Вскоре последовали ответные действия Москвы: МИД РФ выслал представителя эстонской дипмиссии.
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