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В Судане задержали всех участников попытки госпереворота


22.9.2021 20:02
В Судане задержали всех участников попытки госпереворотаФото: journalnews.ru

Правоохранительные органы Судана задержали всех, кто может быть причастен к неудавшейся попытке государственного переворота.

С таким заявлением выступил во время пресс-конференции замглавы МИД страны Мохаммад Шариф.

По словам дипломата, инцидент случился пару дней назад. Как заявил Мохаммад Шариф, группа офицеров, которые связаны с прежним режимом, пытались совершить государственный переворот. Действия мятежников были отвергнуты "всеми слоями суданского народа", подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Как передает РИА Новости, к настоящему времени все причастные к попытке госпереворота установлены и взяты под стражу. В дальнейшем они "будут переданы суду", — уточняется со ссылкой на заявление замглавы МИД Судана.

Ранее власти Соединенных Штатов осудили попытку госпереворота в Судане, назвав события, предпринятые в Хартуме 21 сентября, "антидемократическими действиями". Такие шаги способны подорвать стремление суданского народа к свободе и справедливости, а также представляют угрозу с точки зрения международной поддержки страны, включая двусторонние отношения с Вашингтоном, указывалось в комментарии Госдепа.

Автор: Злата Богатова

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