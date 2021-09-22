Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Судане задержали всех участников попытки госпереворота

22.9.2021 20:02

Фото: journalnews.ru



Правоохранительные органы Судана задержали всех, кто может быть причастен к неудавшейся попытке государственного переворота.



С таким заявлением выступил во время пресс-конференции замглавы МИД страны Мохаммад Шариф.



По словам дипломата, инцидент случился пару дней назад. Как заявил Мохаммад Шариф, группа офицеров, которые связаны с прежним режимом, пытались совершить государственный переворот. Действия мятежников были отвергнуты "всеми слоями суданского народа", подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.



Как передает РИА Новости, к настоящему времени все причастные к попытке госпереворота установлены и взяты под стражу. В дальнейшем они "будут переданы суду", — уточняется со ссылкой на заявление замглавы МИД Судана.



Ранее власти Соединенных Штатов осудили попытку госпереворота в Судане, назвав события, предпринятые в Хартуме 21 сентября, "антидемократическими действиями". Такие шаги способны подорвать стремление суданского народа к свободе и справедливости, а также представляют угрозу с точки зрения международной поддержки страны, включая двусторонние отношения с Вашингтоном, указывалось в комментарии Госдепа.



Автор: Злата Богатова

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