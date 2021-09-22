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МИД: Москва не оставит без ответа отказ в американской визе Слуцкому
22.9.2021 18:02
Фото: press-az.com
Российские власти отреагируют на действия Соединенных Штатов, которые не выдали визу председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому.
Предполагалось, что он в составе делегации РФ будет участвовать в сессии сегмента высокого уровня Генассамблеи ООН.
Решение американской стороны противоречит международно-правовым нормам, указано в комментарии отечественного внешнеполитического ведомства. На официальном сайте МИД РФ, подчеркивается, что речь в данном случае идет о "грубейшем произволе".
Подобное "без должной реакции" не останется, указал МИД. В ведомстве при этом подчеркнули, что в последнее время руководство Соединенных Штатов начало откровенно злоупотреблять своей привилегией местонахождения штаб-квартиры этой Всемирной организации.
Манипулируя выдачей виз, Вашингтон пытается оказывать давление на другие государства. По мнению российского МИД, американское руководство "фактически самовольно определяет", представители каких стран посетят мероприятия ООН, а кто не сможет на них попасть.
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