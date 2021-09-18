Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названы богатейшие семьи мира

18.9.2021 16:29

Фото: signnews.in



Агентство Bloomberg подготовило новый список, в который вошли двадцать пять наиболее богатых семейств планеты.



В совокупности их состояние сейчас составляет $1,7 трлн, показатель на 22% выше в сравнении с прошлым годом, отмечают составители перечня.



Возглавляет рейтинг самых состоятельных фамилий Уолтон. Семейству принадлежит самая крупная на планете сеть оптовой и розничной торговли Walmart. По мнению экспертов, состояние семьи оценивается на текущий момент в $238,2 млрд.



Walmart в середине прошлого века основал бизнесмен Сэм Уолтон. Сейчас в различных странах успешно работают свыше 10 тыс. магазинов. Выручка компании, 48% акций которой принадлежат членам семьи Уолтон, составляет $559 млрд.



Среди семейств, вошедших в топ-10 престижного списка, можно увидеть владельцев производителя кондитерских изделий и продукции длительного хранения Mars — Марс, их капиталы оцениваются в $141,9 млрд. Среди наиболее состоятельных семей также оказались владельцы нефтехимической корпорации Koch Industrues (США) — семья Кох ($124,4 млрд), владельцы дома моды Hermes (Франция) — семья Эрме ($111,6 млрд) и королевская семья Аль Сауд ($100 млрд).



Автор: Злата Богатова

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