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Путин призвал россиян принять участие в выборах депутатов Госдумы
00:46
Фото: divanews.ru
Глава РФ Владимир Путин обратился к согражданам в преддверии выборов депутатов Государственной думы, сообщается сегодня на сайте Кремля.
Президент призвал россиян к участию в голосовании, выбрав для этого любой подходящий день, начиная с 17 сентября.
Как указано в обращении главы государства, Владимир Путин призывает сограждан поучаствовать в предстоящем голосовании. По словам президента, россияне имеют возможность сделать это в любой день, начиная с 17 сентября. В этом году также предусмотрен вариант проголосовать в дистанционном режиме. Благодаря использованию новейших технологий его можно считать гарантированно надежным и безопасным, подчеркивается в материале, который появился сегодня на портале Kremlin.ru.
Избрание нового состава российский лидер назвал очень важным событием для государства и общества. Все россияне, подчеркнул Путин, в равной степени заинтересованы, чтобы в парламенте были активные и ответственные люди. Речь идет о тех, кто может держать свое слово и выполнять наказы граждан, как и собственные обещания.
В своем обращении Путин подчеркнул, что обновленная Конституция наделяет Госдуму крайне значимыми полномочиями, включая утверждение главы кабмина и его заместителей, а также федеральных министров. Эффективное взаимодействие законодательной и исполнительной власти имеет большое значение, в условиях сложного современного мира от этого многое зависит, добавил глава государства.
Путин также указал на непредсказуемость стремительно меняющегося мира, что формирует новые вызовы. При этом открываются "самые широкие возможности", и для продуктивного использования новых перспектив нужна слаженная деятельность "государства, общества, граждан", требуется создать парламент, который будет авторитетным и сильным. Тогда депутаты смогут работать в интересах России и народа, действовать для людей, отметил президент.
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