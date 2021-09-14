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Спецпосланник ООН провел переговоры с военными, захватившими власть в Гвинее


14.9.2021 15:04
Спецпосланник ООН провел переговоры с военными, захватившими власть в ГвинееФото: russiancouncil.ru

Военные, захватившие власть в Гвинее в результате государственного переворота, в будущем собираются передать управление страной гражданским структурам.

В какой момент это случится, решит народ, заявили мятежники, передает Agence France-Presse.

О переговорах с военными в Конакри рассказал спецпосланник генсека ООН в Западной Африке и регионе Сахель Махамат Салех Аннадиф. Представитель международной организации выразил мнение о том, что длительность переходного периода в Гвинее "должна быть разумной". Дальнейшее развитие ситуации в стране "зависит от самих граждан", подчеркнул он.

Со стороны Гвинеи в переговорах участвовали представители Национального комитета по сплочению и развитию, которым руководит возглавлявший мятеж полковник Мамади Думбуя.

Спецпосланнику ООН в ходе его визита в Конакри также предоставили возможность встретиться с президентом Гвинеи Альфой Конде. Махамат Салех Аннадиф пояснил, что местные военные гарантировали безопасность и здоровье главы государства.

Ранее появились сведения о том, что взятый под стражу президент Гвинеи объявил голодовку. Сторонники 83-летнего политика выражали обеспокоенность из-за ухудшающегося с каждым днем состояния его здоровья.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 195

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