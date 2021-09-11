Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин рассказал, как перестал заниматься боксом

17:11

Фото: smi2.net



Глава российского государства Владимир Путин в детстве занимался боксом, но получил травму.



По словам президента РФ, "на третьей-четвертой тренировке" ему сломали нос. Впоследствии он переключился на другой вид спорта.



Глава РФ поделился воспоминаниями о тренировках по боксу во время встречи с российскими спортсменами, которые принимали участие в Олимпийских играх в Токио. Трансляция официального мероприятия велась телевизионным каналом "Россия 1".



По словам Владимира Путина, в детские годы он начал заниматься боксом, но на одной из первых тренировок получил травму носа. Президент отметил, что "не пошел никуда, ни к каким врачам". При этом он некоторое время не мог дотронуться до носа. Впоследствии Путин переключился на борьбу.



В прошлом российский лидер уже рассказывал о своем детском опыте, связанном с боксом. Как напоминает РБК, Путин говорил об этом в 2019 году, когда выступал перед боксерами в Нижнем Новгороде. Глава государства тогда сообщал, что нос ему вправили, однако все "долго очень срасталось".



В ходе встречи с олимпийцами Путин также высказался о судействе в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. По словам президента, российской стороне после выступления наших спортсменок эти "счетоводы" даже не предоставили каких-либо официальных протоколов.



Президент РФ Владимир Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо. В 11-летнем возрасте он начал заниматься борьбой, сообщается на сайте Кремля. Там также говорится, что мать будущего главы государства его тренировки не одобряла, называя их "дракой". Лишь когда домой к Путину пришел его тренер, рассказав об успехах воспитанника, отношение изменилось.



Напомним, 7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио российской спортсменке Дине Авериной присудили второе место. Победительницей с разницей в 0,150 балла признали израильтянку Линой Ашрам. Гимнастка, во время выступления позволившая себе потерять предмет, не так давно отказалась от участия в чемпионате мира. Вслед за ней о таком решении объявила и вся национальная сборная Израиля по художественной гимнастике.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 171

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15:55 В Праге задержан россиянин Франчетти

В Праге задержан россиянин Франчетти 11.9.2021 18:26 Захарова: разработчики «Умного голосования» связаны с Пентагоном

Захарова: разработчики «Умного голосования» связаны с Пентагоном 11.9.2021 15:09 Лавров назвал неизбежным диалог с афганскими радикалами

Лавров назвал неизбежным диалог с афганскими радикалами 9.9.2021 23:55 В Сирии погиб российский военный

В Сирии погиб российский военный 9.9.2021 19:06 Глава Запорожья призвал судиться с РФ из-за нашествия медуз