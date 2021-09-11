Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Праге задержан россиянин Франчетти

15:55

Фото: nation-news.ru



Правоохранительные органы чешской столицы задержали гражданина РФ Александра Франчетти.



Как стало известно, это случилось в международном аэропорту Праги, передает ТАСС.



Гражданина России Александра Франчетти задержали на основе международного ордера на арест, который ранее был выдан Украиной. В посольстве РФ в Чехии, подтвердив сведения о задержании Александра Франчетти, отметили, что сведения поступили от местной полиции.



К задержанному уже направился представитель консульского отдела российской дипмиссии, передает ТАСС. Гражданину РФ окажут всю необходимую помощь. Посольство поддерживает контакт с местными властями и семьей Александра Франчетти, рассказал пресс-секретарь российского представительства Николай Брякин.



По данным российских СМИ, ранее о задержании Александра Франчетти сообщил председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов. По его словам, речь идет об одном из активных участников событий т.н. "Крымской весны", ознаменовавшейся воссоединением полуострова с РФ.



Задержанный в аэропорту Праги Франчетти, отмечает РЕН ТВ, в прошло также оказывал гуманитарную помощь Донбассу. В последнее время он проживал на территории Чехии. Предположительно, местные власти могут экстрадировать его на Украину.







Автор: Злата Богатова

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