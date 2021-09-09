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В Сирии погиб российский военный
9.9.2021 23:55
Фото: rl0.ru
Военнослужащий РФ получил смертельные ранения на территории Сирии в результате подрыва машины, передает агентство "Интерфакс".
Сведения об инциденте подтвердили в российском Министерстве обороны.
По данным ведомства, российский военнослужащий осуществлял рекогносцировку маршрута прохождения гуманитарной автоколонны. Машина военной полиции подорвалась на неустановленном взрывном устройстве, заложенном на обочине одной из дорог провинции Хомс.
Находившийся в автомобиле россиянин был тяжело ранен. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, он погиб.
Родственникам погибшего военнослужащего окажут поддержку и всю необходимую помощь, указано в официальном сообщении оборонного ведомства.
РФ начала проведение военной операции в САР в конце сентября 2015 года. На текущий момент российские военные располагают авиабазой на аэродроме "Хмеймим" и базой ВМФ в порту Тартус. Наземные операции сирийской армии получают поддержку в виде самолетов и вертолетов ВКС России.
Ранее сирийский военный получил ранения в результате артобстрела. Инцидент был зафиксирован в провинции Алеппо, рассказал журналистам замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, огонь по военнослужащим велся террористами.
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