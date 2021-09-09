Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сирии погиб российский военный

9.9.2021 23:55

Фото: rl0.ru



Военнослужащий РФ получил смертельные ранения на территории Сирии в результате подрыва машины, передает агентство "Интерфакс".



Сведения об инциденте подтвердили в российском Министерстве обороны.



По данным ведомства, российский военнослужащий осуществлял рекогносцировку маршрута прохождения гуманитарной автоколонны. Машина военной полиции подорвалась на неустановленном взрывном устройстве, заложенном на обочине одной из дорог провинции Хомс.



Находившийся в автомобиле россиянин был тяжело ранен. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, он погиб.



Родственникам погибшего военнослужащего окажут поддержку и всю необходимую помощь, указано в официальном сообщении оборонного ведомства.



РФ начала проведение военной операции в САР в конце сентября 2015 года. На текущий момент российские военные располагают авиабазой на аэродроме "Хмеймим" и базой ВМФ в порту Тартус. Наземные операции сирийской армии получают поддержку в виде самолетов и вертолетов ВКС России.



Ранее сирийский военный получил ранения в результате артобстрела. Инцидент был зафиксирован в провинции Алеппо, рассказал журналистам замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, огонь по военнослужащим велся террористами.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 308

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 9.9.2021 19:06 Глава Запорожья призвал судиться с РФ из-за нашествия медуз

Глава Запорожья призвал судиться с РФ из-за нашествия медуз 8.9.2021 18:03 Критикуя Зеленского, Порошенко спутал Макрона с Путиным

Критикуя Зеленского, Порошенко спутал Макрона с Путиным 8.9.2021 14:04 Взятый под стражу президент Гвинеи объявил голодовку

Взятый под стражу президент Гвинеи объявил голодовку 8.9.2021 13:03 Киев организовал операцию с задержанием 33 россиян в Белоруссии с помощью ЦРУ

Киев организовал операцию с задержанием 33 россиян в Белоруссии с помощью ЦРУ 7.9.2021 20:12 В новое правительство Афганистана входят только пуштуны