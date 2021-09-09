Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава Запорожья призвал судиться с РФ из-за нашествия медуз

9.9.2021 19:06

Фото: кадр видео с youtube.com



Глава Запорожской ОГА увидел происки России в нашествии медуз, которое в этом году наблюдается в традиционных районах отдыха украинцев на побережье Азовского моря. Александр Старух даже призвал судиться с Москвой из-за срыва курортного сезона в регионе.



Летом этого года на пляжах Азовского моря зафиксировано повышенное количество медуз. В некоторых местах существа представляли собой настоящий ковер, создавая сложности для отдыхающих. По мнению губернатора Запорожской области Украины Александра Старуха, такая ситуация якобы сложилась не без участия России, передает УНИАН.



Глава областной администрации высказался на эту тему в ходе совещания, которое состоялось в курортном поселке Кирилловка. Как заявил Старух, есть две основные причины нашествия медуз, и обе они связаны с Россией. По его словам, на обстановку повлияло создание Крымского моста, нарушившее природный ландшафт Черного моря.



Кроме того, повысился уровень солености Азовского моря. По мнению украинского чиновника, это случилось вследствие понижения поступления пресной воды, главным образом, из реки Дон. Сейчас "россияне забирают пресную воду для полива", подчеркнул Старух. В результате в море она поступает в меньших объемах.



Озвучив свои предположения, губернатор выступил с идеей установить причиненный из-за провала курортного сезона ущерб, а потом выставить соответствующий счет России, подав иск в суд. При этом Старух не уточнил, кому стоит оформлять такие исковые заявления и подсчитывать убытки.



Стоит отметить, что в официальном отчете об этом совещании, который появился на портале Запорожской обладминистрации, нет обвинений в адрес РФ.



Напомним, ранее ученые объяснили, почему в Азовском море стало больше медуз.



Автор: Злата Богатова

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