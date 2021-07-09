Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Белый дом: Байден верит во взаимодействие с РФ по киберсфере

09:31

Фото: omsk-news.net



Президент Соединенных Штатов Джо Байден привержен взаимодействию с РФ в области нейтрализации угроз, связанных с вредоносными вирусами, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.



Глава государства твердо верит в сотрудничество с Москвой на высшем уровне в этой сфере, подчеркнул он в ходе специального телефонного брифинга для прессы, сообщает ТАСС.



Как указал представитель администрации США, их сторона ранее передавала российским партнерам многочисленные конкретные запросы о возможном привлечении к ответственности подозреваемых в хакерской деятельности. Американский лидер Джо Байден является приверженцем продолжения широкого взаимодействия в сфере противодействия киберугрозам, и "твердо верит во взаимодействие" на уровне лидеров двух стран.



Ранее стало известно о телефонной беседе, состоявшейся между главами США и РФ. Как информировала пресс-служба Кремля, Владимир Путин и Джозеф Байден продолжали "диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью", который начали еще на двустороннем саммите в Женеве.



В сообщении отмечалось, что российский лидер выразил готовность к совместной деятельность по пресечению криминальных проявлений в этой сфере. Вместе с тем в контексте недавних сообщений о кибератаках, которые якобы совершались с территории РФ, Путин указал на отсутствие официальных сообщения от компетентных ведомств США по этому поводу.



Пресс-служба Кремля подчеркивала, что двустороннее взаимодействие, учитывая масштаб и серьезность угроз в этой сфере, необходимо поддерживать в постоянном режиме. Оно должно быть профессиональным и неполитизированным, осуществлять его нужно через специализированные каналы, предназначенные для обмена данными между уполномоченными госструктурами. Взаимодействие должно учитывать юридические механизмы обеих стран и положения международного права.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 171

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 9.7.2021 15:35 Захарова назвала хамством объявление России страной с давлением на СМИ

Захарова назвала хамством объявление России страной с давлением на СМИ 9.7.2021 14:32 Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане

Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане 8.7.2021 22:49 Псаки озвучила причины вывода войск США из Афганистана

Псаки озвучила причины вывода войск США из Афганистана 8.7.2021 18:53 В Москву прибыла делегация «Талибана»

В Москву прибыла делегация «Талибана» 8.7.2021 13:03 Лавров: ОДКБ немедленно отреагирует в случае нападения на Таджикистан