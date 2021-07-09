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Белый дом: Байден верит во взаимодействие с РФ по киберсфере
09:31
Фото: omsk-news.net
Президент Соединенных Штатов Джо Байден привержен взаимодействию с РФ в области нейтрализации угроз, связанных с вредоносными вирусами, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Глава государства твердо верит в сотрудничество с Москвой на высшем уровне в этой сфере, подчеркнул он в ходе специального телефонного брифинга для прессы, сообщает ТАСС.
Как указал представитель администрации США, их сторона ранее передавала российским партнерам многочисленные конкретные запросы о возможном привлечении к ответственности подозреваемых в хакерской деятельности. Американский лидер Джо Байден является приверженцем продолжения широкого взаимодействия в сфере противодействия киберугрозам, и "твердо верит во взаимодействие" на уровне лидеров двух стран.
Ранее стало известно о телефонной беседе, состоявшейся между главами США и РФ. Как информировала пресс-служба Кремля, Владимир Путин и Джозеф Байден продолжали "диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью", который начали еще на двустороннем саммите в Женеве.
В сообщении отмечалось, что российский лидер выразил готовность к совместной деятельность по пресечению криминальных проявлений в этой сфере. Вместе с тем в контексте недавних сообщений о кибератаках, которые якобы совершались с территории РФ, Путин указал на отсутствие официальных сообщения от компетентных ведомств США по этому поводу.
Пресс-служба Кремля подчеркивала, что двустороннее взаимодействие, учитывая масштаб и серьезность угроз в этой сфере, необходимо поддерживать в постоянном режиме. Оно должно быть профессиональным и неполитизированным, осуществлять его нужно через специализированные каналы, предназначенные для обмена данными между уполномоченными госструктурами. Взаимодействие должно учитывать юридические механизмы обеих стран и положения международного права.
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