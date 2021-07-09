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Власти США объявили санкции против трех российских компаний и трех граждан РФ


9.7.2021 18:06
Власти США объявили санкции против трех российских компаний и трех граждан РФФото: eurasia.expert

Американские власти внесли в очередной санкционный список свыше тридцати иностранных компаний.

Судя по документу, который размещен на портале Федерального реестра, в составленный Минторгом США перечень вошли три компании и три физлица из РФ.

Министерство торговли США объявило о санкциях в отношении трех юрлиц из РФ и трех российских граждан, указав на их причастность к деятельности, противоречащей нацбезопасности Соединенных Штатов. Судя по сведениям базы Федерального реестра, в перечень вошли Дмитрий Кравченко, Андрей Кузнецов, Маргарита Кузнецова, а также ООО "Тесон", ООО "Трейд-Компонент" и группа компаний "Радиант". Решение американских властей об ограничении на оформление лицензий указанным организациям вступает в силу 12 июля.

Представители Вашингтона поясняют, что вошедшие в перечень лица и организации ранее пытались приобрести товары для осуществления деятельности, которая противоречит "интересам национальной безопасности и внешней политики" их государства. По мнению американского Минторга, вышеупомянутые организации были задействованы в закупке произведенных в США электронных компонентов. Это могло происходить "в рамках реализации российских военных программ", указано в сообщении иностранного ведомства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 266

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