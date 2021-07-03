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Звезде «Тайн Смолвиля» дали три года за вербовку женщин в секту
3.7.2021 23:18
Фото: oglavnom.su
В США вынесли приговор актрисе Эллисон Мэк, ставшей известной после участия в сериале "Тайны Смолвиля".
Суд Бруклина признал ее виновной в вербовке женщин в секс-секту NXIVM. 38-летняя артистка была осуждена на три года лишения свободы, передает Reuters.
В 2019 году Эллисон Мэк начала давать признательные показания по делу, связанному с вымогательством и преступным сговором. Перед вынесением вердикта актриса попросила прощения у всех, кто мог пострадать из-за ее противоправных действий и главаря преступной организации Кита Раньера.
Ранее Мэк призналась, что вербовала женщин, которые затем попадали в сексуальное рабство, становились жертвами шантажа и принуждались к труду. Актриса пояснила, что вынуждала потерпевших передавать различные сведения, включая интимные фотографии и данные банковских счетов.
Компания NXIVM появилась в конце 1990-х годов, ее создатель Кит Раньер заключал девушек в сексуальное рабство. Вместе с Мэк он требовал от них принести клятву на верность. Адептов даже клеймили инициалами главаря и его сообщницы.
Раньер был задержан в 2018 году. Осенью прошлого года он был признан виновным в сутенерстве и приговорен к лишению свободы на 120 лет.
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