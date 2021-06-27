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Глава Минздрава Британии уходит в отставку после скандала с любовницей
27.6.2021 15:12
Фото: batlax.com
Глава британского Министерства здравоохранения Мэтт Хэнкок объявил, что подает в отставку. На фоне разгоревшегося скандала министр опубликовал видеообращение, в котором принес извинения за нарушения правил социального дистанцирования, когда встречался с любовницей.
Видеообращение появилось в Twitter Мэтта Хэнкока. Глава британского Министерства здравоохранения принес извинения за то, что позволил себе нарушать требования социального дистанцирования во время встречи с любовницей. Хэнкок также заявил, что уже подал прошение об отставке и собирается покинуть пост главы министерства здравоохранения и социальных дел Великобритании.
Ранее стало известно о письменном заявлении, которое министр адресовал премьеру Борису Джонсону. В этом послании Хэнкок подчеркивал, что события его личной жизни не должны отвлекать внимание от главной цели, которой является выхода из кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.
Кроме того, женатый министр извинился перед своими родственниками. Он добавил, что сейчас ему необходимо находиться рядом с его тремя детьми.
Ранее The Sun опубликовала фото, на котором министр был запечатлен в объятьях давней приятельницы Джины Коладанджело. Хэнкок знаком с ней со времен учебы в Оксфордском университете. Сейчас женщина является его помощницей.
Британские власти до этого ввели запрет на контакты между людьми, которые не живут под одной крышей. Комментируя т.н. "запрет на объятия", глава Минздрава уверял, что не будет обнимать даже собственного отца, чтобы соблюдать правила.
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