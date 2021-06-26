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В Колумбии неизвестные обстреляли вертолет президента


26.6.2021 16:10
В Колумбии неизвестные обстреляли вертолет президентаФото: smi2.net

На востоке Колумбии неизвестные атаковали вертолет, в котором в тот момент находился глава государства Иван Дуке.

Как передают колумбийские СМИ, инцидент зафиксирован над департаментом Норте-де-Сантандер.

В момент ЧП на борту вертолета находились президент Колумбии Иван Дуке, глава Минобороны страны Диего Молано и министр внутренних дел Даниэль Паласиос. Позднее было установлено, что в корпус летательного аппарата попали по меньшей мере шесть пуль. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Силовые структуры приступили к расследованию инцидента. Сведений о том, кто может быть причастен к нападению, из официальных источников пока не поступало.

Власти Аргентины, Мексики и Перу уже отреагировали на случившееся, осудив действия нападавших. Руководство стран выразило поддержку колумбийскому лидеру, передают латиноамериканские СМИ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 235

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