|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Колумбии неизвестные обстреляли вертолет президента
26.6.2021 16:10
Фото: smi2.net
На востоке Колумбии неизвестные атаковали вертолет, в котором в тот момент находился глава государства Иван Дуке.
Как передают колумбийские СМИ, инцидент зафиксирован над департаментом Норте-де-Сантандер.
В момент ЧП на борту вертолета находились президент Колумбии Иван Дуке, глава Минобороны страны Диего Молано и министр внутренних дел Даниэль Паласиос. Позднее было установлено, что в корпус летательного аппарата попали по меньшей мере шесть пуль. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Силовые структуры приступили к расследованию инцидента. Сведений о том, кто может быть причастен к нападению, из официальных источников пока не поступало.
Власти Аргентины, Мексики и Перу уже отреагировали на случившееся, осудив действия нападавших. Руководство стран выразило поддержку колумбийскому лидеру, передают латиноамериканские СМИ.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|