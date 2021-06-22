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В Сахалинской области начались масштабные военные учения
09:10
Фото: vk.com
Масштабные учения начали российские военные сегодня, 23 июня, на Сахалине. Как сообщает ТАСС. Общая продолжительность этих маневров составит пять суток, они будут проводиться в рамках двух этапов.
Отрабатывать учебные вопросы военнослужащим предстоит в условиях смоделированной обстановки, на суше и в воде.
Свыше 10 000 военнослужащих задействованы в учениях, которые проводятся в условиях исходной обстановки, смоделированной на основе возможного противостояния между войсками двух условных стран, сообщается со ссылкой на пресс-службу военного округа. Как стало известно, руководит мероприятиями и.о. командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
В начавшихся маневрах участвуют воинские части и соединения армейского корпуса ВВО и силы Тихоокеанского флота (ТОФ). Территория проведения включает в себя, в частности, острова Итуруп и Кунашир. Действия также будут осуществляться военными в акватории Японского моря.
В маневрах задействовано пятьсот единиц боевой техники, свыше тридцати летательных аппаратов и порядка двенадцати судов и кораблей ТОФ. Предполагается, что в островной зоне ВВО учения будут проводить в виде двух этапов. Военнослужащим предстоит отрабатывать применение межвидовой группировки войск и сил в целях обеспечения безопасности государства на восточных рубежах. В частности, предусмотрена высадка десантов - морских и тактических.
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