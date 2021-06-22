Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Треть американцев сочли победу Байдена на выборах нечестной

22.6.2021 04:12

Фото: vk.com



Как свидетельствуют результаты опроса Монмутского университета, каждый третий американец склонен считать не совсем честной победу Джо Байдена на выборах президента Соединенных Штатов в 2020 году.



Респонденты полагают, что могло иметь место мошенничество с голосами, передает "Интерфакс".



Результаты социологического исследования показали, что такое мнение разделяют 32% респондентов. Более 60% опрошенных при этом назвали победу Джо Байдена честной, еще 7% не смогли дать определенный ответ.



Примерно половина из тех, кто считает выборы несправедливыми, уверены, что сейчас важно двигаться вперед, не думая о прошлом. Другая половина намерена никогда не признавать Байдена законным президентом Соединенных Штатов.



Соцопрос проводили в период с 9 по 14 июня. Специалисты проанализировали ответы более 800 американцев.



В прошлом году бывший президент США Дональд Трамп уступил на выборах демократу Джо Байдену, но до сих пор убежден в своей победе. Экс-глава Соединенных Штатов настаивает, что его соперники могли умышленно допустить массовые нарушения в ходе голосования - как по почте, так и на избирательных участках. В результате Байден смог получить перевес в голосах.



На текущий момент Трампу не удалось отстоять обоснованность своей точки зрения в судах.



Автор: Злата Богатова

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