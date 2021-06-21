Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Псаки: США не будут предупреждать Россию об ударах

21.6.2021 22:09

Фото: livejournal.com



Вашингтон не собирается предупреждать Москву о возможной реакции на киберудары, сообщает агентство "Интерфакс".



С таким заявлением выступила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.



Представительница руководства Соединенных Штатов заявила, что американские власти не будут предупреждать Россию об ответных мерах, которые будут вводиться из-за кибератак. Джен Псаки заговорила на эту тему во время брифинга, когда ей был задан вопрос о том, почему президент США Джо Байден не проинформировал российскую сторону о конкретных мерах.



По словам Псаки, американские власти передали РФ перечень секторов, в отношении которых они не потерпят кибератак, а также разъяснили, когда оставляют за собой право на ответную реакцию.



Ранее агентство Bloomberg сообщило о содержании списка, переданного главой США Джозефом Байденом российскому коллеге Владимиру Путину. В этот перечень, в частности, были включены оборонная промышленность, энергетика и финансовые институты.



Позже курирующая тему Белого дома корреспондент Дженнифер Джейкобс перечислила в своем твиттере такие пункты, как объекты химической промышленности и сферы здравоохранения, включая систему предоставления экстренной медицинской помощи, торговые объекты и жизненно важные производства, плотины и ряд других.



Автор: Злата Богатова

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