Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Избранный президент Ирана не собирается встречаться с Байденом

21.6.2021 15:26

Фото: bykvu.com



Как заявил избранный президент Ирана Ибрагим Раиси, он не намерен участвовать в переговорах с американским коллегой Джо Байденом, чтобы обсуждать возможное снятие санкций с Тегерана. С таким заявлением политик выступил во время пресс-конференции, передают зарубежные СМИ.



По словам Ибрагима Раиси, в Тегеране не намерены устраивать переговоры с главой Соединенных Штатов. Иранский президент пояснил, что речь идет о встрече с Джо Байденом для обсуждения возможного снятия санкций.



60-летний Раиси одержал победу на президентских выборах в Иране. Политика поддержали 62,2% избирателей, что составляет около 17,8 млн человек.



Ранее против проведения двусторонних переговоров выступил бывший глава Госдепартамента Майк Помпео. В эфире канала Fox News он заявил, что американские власти должны оказывать максимальное давление на Тегеран. Лишь так удастся добиться перемен в деятельности иранского руководства.



Кроме того, с жесткой критикой в адрес Джо Байдена выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм. По его мнению, глава США пытается вернуть Иран в число стран-участниц ядерной сделки. Назвав аятоллу "религиозным нацистом", Грэм подчеркнул, что нельзя давать "возможность массового обогащения крупнейшему государственному спонсору терроризма в мире". Идею о возможных переговорах с Тегераном республиканец расценил как "безумие".



Автор: Злата Богатова

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