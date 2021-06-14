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Посла РФ вызвали в МИД Дании
14.6.2021 20:10
Фото: ukrinform.com
Министерство иностранных дел Дании вызвало главу российского посольства по поводу инцидента с недавним появлением истребителей Су-30. На официальном сайте зарубежного дипломатического ведомства указано, что самолеты ВВС России несколько дней назад нарушили воздушное пространство королевства.
В сообщении, которое появилось на портале датского внешнеполитического министерства, приводятся слова главы ведомства Йеппе Кофода. Он, в частности, заявил, что воспринимает этот инцидент как "позорную и совершенно излишнюю" провокацию. Российскому дипломату указали на необходимость прекратить подобные действия, отметил датский министр.
В официальном заявлении также отмечается, что международные законы и правила должны применяться как к России, так и ко всем остальным государствам.
Напомним, Минобороны Дании обвинило РФ в нарушении воздушного пространства королевства 11 июня. Как заявили тогда представители иностранного ведомства, в районе Борнхольма были замечены два российских истребителя. В результате датчанам пришлось экстренно поднимать свои истребители F-16. Вылетевшие на перехват самолеты сопровождали Су-30 вплоть до границы Дании.
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