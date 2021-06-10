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Названа причина смерти Ларисы Шойгу
10.6.2021 18:24
Фото: krskstate.ru
Скончалась депутат Государственной думы РФ от фракции "Единая Россия" Лариса Шойгу, ей было шестьдесят восемь лет.
Сестра главы российского Минобороны Сергея Шойгу умерла в результате серьезной болезни, передает "Интерфакс".
Лариса Шойгу скончалась после тяжелого продолжительного заболевания, сообщает агентство со ссылкой на источник в окружении депутата Госдумы.
Ранее замглавы думской фракции единороcсов Раиса Кармазина в беседе с РИА Новости рассказала, что депутат Госдумы от "Единой России" Лариса Шойгу ушла из жизни в результате инсульта. Он мог произойти на фоне осложнений, вызванных коронавирусом, отметила коллега покойной по работе в комитете по контролю и регламенту нижней палаты.
Свои соболезнования по поводу смерти сестры главы Минобороны РФ выразили председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководитель фракции "Единая Россия" в ГД Сергей Неверов.
Лариса Кужугетовна Шойгу родилась 21 января 1953 года. Получив диплом врача, она трудилась в Тувинской республиканской психиатрической больнице. За период работы в этом медицинском учреждении сестра министра обороны РФ прошла путь от простого специалиста до замглавврача по лечебной работе.
В 1998 году Шойгу заняла пост первого замглавы Минздрава региона. Переехав в Москву, она начала работать в центральной поликлинике МЧС. Шойгу занимала должность замначальника по страховой медицине. В 2007 году ее избрали в Госдуму. Воспитала сына Александра, имела двух внуков.
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