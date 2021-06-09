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Пашиняна обвинили в неуважении к Путину
9.6.2021 23:34
Фото: caviral.com
Экс-президент Армении Серж Саргсян подверг резкой критике действия и.о. премьер-министра страны Никола Пашиняна, обвинив его в неуважении к главе РФ Владимиру Путину. Свое мнение по этому поводу он высказал, когда проводил встречу с избирателями, сообщает РИА Новости.
Москва была, есть и будет оставаться союзницей Еревана, убежден Серж Саргсян. Россия сейчас в достаточном объеме выполняет все свои союзнические обязательства, и они не должны иметь лишь односторонний характер. Как заявил Саргсян, нельзя "только требовать" от РФ, она не обязана жертвовать своими военнослужащими и поставлять газ бесплатно. Политик подчеркнул, что страны, как и люди, должны подтверждать дружелюбное отношение готовностью к взаимопомощи.
Бывший президент Армении также подверг критике нежелание Пашиняна встречать президента РФ в аэропорту. Согласно действующему армянскому законодательству и протоколу, лидеров государств — постоянных членов Совбеза ООН в таких случаях после прилета должны приветствовать премьер-министр или президент.
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