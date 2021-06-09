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Байден уведомил Конгресс о зарубежных операциях против террористов


9.6.2021 13:06
Байден уведомил Конгресс о зарубежных операциях против террористовФото: viettimes.vn

Глава Соединенных Штатов Джо Байден представил Конгрессу сведения об операциях, которые осуществляются против террористических группировок на территории других государств.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как следует из документа, сейчас Соединенные Штаты проводят антитеррористические операции в Джибути, Иордании, Ираке, Йемене, Кении, Ливане, Нигерии и Сирии. В частности, на территории Иордании в настоящее время дислоцированы почти три тысячи американских военных, в Саудовской Аравии, Нигере и Ливане — соответственно 2742, 808 и 83.

По данным Белого дома, в Саудовской Аравии американские военнослужащие защищают интересы Вашингтона от действий враждебно настроенных иранских и проиранских группировок.

Конгресс США также был проинформирован о службе солдат на Синае, в Косово, военно-морской базе Гуантанамо на Кубе и некоторых других регионах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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