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Байден уведомил Конгресс о зарубежных операциях против террористов
9.6.2021 13:06
Фото: viettimes.vn
Глава Соединенных Штатов Джо Байден представил Конгрессу сведения об операциях, которые осуществляются против террористических группировок на территории других государств.
Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Как следует из документа, сейчас Соединенные Штаты проводят антитеррористические операции в Джибути, Иордании, Ираке, Йемене, Кении, Ливане, Нигерии и Сирии. В частности, на территории Иордании в настоящее время дислоцированы почти три тысячи американских военных, в Саудовской Аравии, Нигере и Ливане — соответственно 2742, 808 и 83.
По данным Белого дома, в Саудовской Аравии американские военнослужащие защищают интересы Вашингтона от действий враждебно настроенных иранских и проиранских группировок.
Конгресс США также был проинформирован о службе солдат на Синае, в Косово, военно-морской базе Гуантанамо на Кубе и некоторых других регионах.
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