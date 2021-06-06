ИнтерНовости - новости в стране и мире
Пропавший в тайге на Урале мальчик найден живым
Пропавший в тайге на Урале мальчик найден живым
Трамп: Россия и Китай насмехаются над Байденом
Трамп: Россия и Китай насмехаются над Байденом
В Сальвадоре биткоин могут сделать законным платежным средством
В Сальвадоре биткоин могут сделать законным платежным средством
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Axios: Байден не будет встречаться с Зеленским перед саммитом с ПутинымAxios: Байден не будет встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным
ФСБ сообщила о разоблачении агента спецслужб УкраиныФСБ сообщила о разоблачении агента спецслужб Украины
Народная артистка России Римма Волкова погибла под ПетербургомНародная артистка России Римма Волкова погибла под Петербургом
Канадцы выиграли ЧМ по хоккеюКанадцы выиграли ЧМ по хоккею
Гудков покинул Россию из-за уголовного преследованияГудков покинул Россию из-за уголовного преследования

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру#ВигвамДругПоваренка – совместная акция Вигвам.ру и Поваренок.ру
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир водыНочь музеев в условиях пандемии. Часть 2. Мир воды
Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.
Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Axios: Байден не будет встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным


13:11
Axios: Байден не будет встречаться с Зеленским перед саммитом с ПутинымФото: bryansktoday.ru

Администрация главы Соединенных Штатов Джо Байдена передумала организовывать встречу с украинским лидером до саммита с президентом РФ, передает американское издание Axios.

Ранее предполагалось, что президент США до саммита с российским коллегой может провести переговоры с Владимиром Зеленским.

В Вашингтоне отказались от планов приглашать президента Украины Владимира Зеленского на встречу с Джо Байденом в Соединенные Штаты, передает Axios. Со ссылкой на собственные источники американское издание уточняет, что ранее в Белом доме рассматривали возможность устроить двусторонние переговоры до саммита главы США с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Решение было принято после того, как украинский лидер выразил намерение сменить руководство энергетической госкомпании "Нафтогаз", отмечается в публикации.

Ранее Зеленский в интервью Axios подверг критике действия американских властей из-за отказа ввести санкции против "Северного потока — 2". По его словам, в Киеве были этим неприятно удивлены, ведь трубопровод можно считать "настоящим оружием" Москвы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

В России выявили еще 9,5 тыс. случаев зараженных COVID-19В России выявили еще 9,5 тыс. случаев зараженных COVID-19
В Эфиопии 53 военных обвинили в убийствах мирных жителейВ Эфиопии 53 военных обвинили в убийствах мирных жителей
Песков назвал оскорбительными заявления Зюганова о манипуляциях во время выборовПесков назвал оскорбительными заявления Зюганова о манипуляциях во время выборов
Генпрокуратура ЛНР просит Минск предоставить Протасевича для следственного экспериментаГенпрокуратура ЛНР просит Минск предоставить Протасевича для следственного эксперимента
В Париже задержали российскую теннисистку СизиковуВ Париже задержали российскую теннисистку Сизикову

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru