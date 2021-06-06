Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Axios: Байден не будет встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным

13:11

Фото: bryansktoday.ru



Администрация главы Соединенных Штатов Джо Байдена передумала организовывать встречу с украинским лидером до саммита с президентом РФ, передает американское издание Axios.



Ранее предполагалось, что президент США до саммита с российским коллегой может провести переговоры с Владимиром Зеленским.



В Вашингтоне отказались от планов приглашать президента Украины Владимира Зеленского на встречу с Джо Байденом в Соединенные Штаты, передает Axios. Со ссылкой на собственные источники американское издание уточняет, что ранее в Белом доме рассматривали возможность устроить двусторонние переговоры до саммита главы США с его российским коллегой Владимиром Путиным.



Решение было принято после того, как украинский лидер выразил намерение сменить руководство энергетической госкомпании "Нафтогаз", отмечается в публикации.



Ранее Зеленский в интервью Axios подверг критике действия американских властей из-за отказа ввести санкции против "Северного потока — 2". По его словам, в Киеве были этим неприятно удивлены, ведь трубопровод можно считать "настоящим оружием" Москвы.



Автор: Злата Богатова

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