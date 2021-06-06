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В Сальвадоре биткоин могут сделать законным платежным средством
6.6.2021 19:18
Фото: tetovasot.com
Глава Сальвадора Найиб Букеле выразил намерение дать биткоину статус законного платежного средства, передает Reuters.
По данным агентства, президент собирается направить в конгресс соответствующий законопроект.
Президент Сальвадора Найиб Букеле выступил на конференции Bitcoin 2021, проводившейся в Майами. Как заявил глава государства, он намерен придать биткоину статус легального платежного средства.
По мнению латиноамериканского политика, это позволит властям в краткосрочной перспективе увеличить объем рабочих мест в стране. Кроме того, такой шаг будет способствовать тому, чтобы тысячи людей получили доступ к финансам "за пределами формальной экономики", пояснил сальвадорский лидер.
Ранее стало известно о падении курса биткоина из-за твита американского миллиардера Илона Маска. Основатель компаний Tesla и Space X Илона Маска упомянул криптовалюту вместе с эмодзи в виде разбитого сердца и шуткой о расставании. Сразу после этого стоимость биткоина на бирже Binance понизилась до уровня 36,58 тыс. долларов, т.е. стала меньше сразу на 5,5%.
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