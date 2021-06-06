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В Сальвадоре биткоин могут сделать законным платежным средством


6.6.2021 19:18
В Сальвадоре биткоин могут сделать законным платежным средствомФото: tetovasot.com

Глава Сальвадора Найиб Букеле выразил намерение дать биткоину статус законного платежного средства, передает Reuters.

По данным агентства, президент собирается направить в конгресс соответствующий законопроект.

Президент Сальвадора Найиб Букеле выступил на конференции Bitcoin 2021, проводившейся в Майами. Как заявил глава государства, он намерен придать биткоину статус легального платежного средства.

По мнению латиноамериканского политика, это позволит властям  в краткосрочной перспективе увеличить объем рабочих мест в стране. Кроме того, такой шаг будет способствовать тому, чтобы тысячи людей получили доступ к финансам "за пределами формальной экономики", пояснил сальвадорский лидер.

Ранее стало известно о падении курса биткоина из-за твита американского миллиардера Илона Маска. Основатель компаний Tesla и Space X Илона Маска упомянул криптовалюту вместе с эмодзи в виде разбитого сердца и шуткой о расставании. Сразу после этого стоимость биткоина на бирже Binance понизилась до уровня 36,58 тыс. долларов, т.е. стала меньше сразу на 5,5%.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 129

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