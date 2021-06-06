Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сальвадоре биткоин могут сделать законным платежным средством

6.6.2021 19:18

Фото: tetovasot.com



Глава Сальвадора Найиб Букеле выразил намерение дать биткоину статус законного платежного средства, передает Reuters.



По данным агентства, президент собирается направить в конгресс соответствующий законопроект.



Президент Сальвадора Найиб Букеле выступил на конференции Bitcoin 2021, проводившейся в Майами. Как заявил глава государства, он намерен придать биткоину статус легального платежного средства.



По мнению латиноамериканского политика, это позволит властям в краткосрочной перспективе увеличить объем рабочих мест в стране. Кроме того, такой шаг будет способствовать тому, чтобы тысячи людей получили доступ к финансам "за пределами формальной экономики", пояснил сальвадорский лидер.



Ранее стало известно о падении курса биткоина из-за твита американского миллиардера Илона Маска. Основатель компаний Tesla и Space X Илона Маска упомянул криптовалюту вместе с эмодзи в виде разбитого сердца и шуткой о расставании. Сразу после этого стоимость биткоина на бирже Binance понизилась до уровня 36,58 тыс. долларов, т.е. стала меньше сразу на 5,5%.



Автор: Злата Богатова

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