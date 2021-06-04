Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Токио отказались принять протест России из-за инцидента со шхуной

4.6.2021 15:05

Фото: atomic-energy.ru



В Токио не принимают протест, который заявлен накануне властями РФ по поводу инцидента в Охотском море, где японская рыболовецкая шхуна была задержана при заходе в российскую исключительную экономическую зону. Соответствующее заявление сделал глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, передает ТАСС.



Как отметил иностранный министр, судно "Эйхо-мару 172" осуществляло промысел, оставаясь в пределах исключительной экономической зоны Японии. Тосимицу Мотэги подчеркнул, что в Токио не могут принять протест, заявленный ранее российским руководством.



Глава внешнеполитического ведомства добавил, что японские власти продолжают настаивать на скорейшем освобождении всех членов экипажа и рыболовецкого судна. По словам Мотэги, его министерство прикладывает максимум усилий, чтобы как можно быстрее урегулировать ситуацию.



Накануне, 3 июня, российские дипломаты заявили посольству Японии в РФ решительный протест из-за задержания пограничниками шхуны "Эйхомару-172". Японское судно в тот момент находилось в исключительной экономической зоне РФ и было остановлено у побережья Сахалина.



Напомним, на прошлой неделе в акватории Охотского моря произошло столкновение российского рыболовного траулера "Амур" и японской шхуны "Хокко-мару 8" водоизмещением 9,7 тонны. Это случилось на расстоянии около 23 км от берегов острова Хоккайдо. После инцидента иностранное судно опрокинулось, все моряки оказались в воде.



В результате ЧП погибли три японских моряка, еще два были травмированы. Все пострадавшие были подняты на борт "Амура" водоизмещением 662 тонны. На траулер также доставили тела погибших, извлеченные из воды. Корабль после этого направился в порт города Момбецу префектуры Хоккайдо.



Автор: Злата Богатова

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