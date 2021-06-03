Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава МИД Косово опровергла заявления об убийствах сербов после войны

3.6.2021 15:11

Фото: tetovasot.com



Министр иностранных дел Косово Доника Гервалла-Шварц заявила о том, что ее слова, касающиеся убийств сербов и цыган, были неправильно истолкованы.



Глава МИД прокомментировала публикацию Neue Zürcher Zeitung в своем Twitter.



По словам косовского министра, в статье швейцарского издания были извращены высказывания, сделанные во время интервью. Речь шла о расправах над сербами и цыганами, которые могли совершаться косовскими сепаратистами. Как подчеркнула глава МИД региона, если убийства и происходили, к ним причастны лишь отдельные лица, а не Армии освобождения Косово (АОК).



Журналисты истолковали заявления Доники Герваллы-Шварц как признание причастности подразделений АОК к убийствам, которые совершались после завершения Косовской войны.



Главный редактор газеты Андреас Эрнст отреагировал на опровержение Доники Герваллы-Шварц, объяснив позицию автора материала. По его словам, Андри Райх не приписывал расправы послевоенного времени АОК. При этом в статье указывалось, что к большинству инцидентов могут быть причастны члены сепаратистской группировки. Поэтому речь идет не о коллективной, а индивидуальной ответственности.



Ранее Гервалла в интервью швейцарскому изданию потребовала провести тщательное расследование политических преступлений, которые осуществлялись в послевоенный период, независимо от того, кто становился жертвами убийств. При этом глава косовского МИД отметила, что бойцы АОК в то время убивали сербов, цыган и албанцев, не одобрявших их действия. Расправы совершались после завершения боевых действий на территории южного сербского края.



Автор: Злата Богатова

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