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Спецназ Венесуэлы освободил военных, попавших в плен к колумбийским повстанцам


10:04
Спецназ Венесуэлы освободил военных, попавших в плен к колумбийским повстанцамФото: znaj.ua

Подразделения спецназначения ВС Венесуэлы провели успешную операцию по освобождению солдат, которые попали в плен к колумбийским повстанцам.

Как сообщает BBC, спасены восемь военнослужащих.

Информация поступила из министерства обороны Венесуэлы. В ведомстве заявили, что бойцам спецназа удалось осуществить операцию по освобождению восьми солдат, попавших в плен к колумбийским повстанцам. Представители Минобороны пока отказались раскрывать какие-либо детали случившегося.

Повстанцы из группировки 10th Front Martin Villa ранее направили международному комитету Красного Креста письмо, в котором брали на себя ответственность за инцидент в венесуэльском штате Апуре. В регионе, граничащем с Колумбией, 23 апреля произошла перестрелка, после которой в плен попали несколько военнослужащих.

Напомним, около года назад правительственные войска Колумбии ликвидировали одного из лидеров повстанческого движения "Армия национального освобождения" (АНО). Человек, известный как "Мочо Тьерро", был убит в ходе операции, которая проводилась на территории северного департамента Боливар. Вместе с ним погибли трое его соратников.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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