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Военный дрон впервые самостоятельно атаковал человека
31.5.2021 20:10
Фото: livedronenews.com
Самоуправляемый дрон впервые убил человека, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на доклад, который опубликовала Организация Объединенных Наций (ООН).
В документе инцидент назван "вызывающим тревогу".
По данным ООН, вооруженный беспилотник смог выследить цель, а потом атаковал человека, не получив предварительно команды оператора. Как сообщает The New Scientist, цитируя доклад, квадрокоптер KARGU-2 автономно нанес удар еще в марте 2020 года.
Инцидент был зафиксирован во время конфликта между ливийскими правительственными силами и отколовшейся военной группировкой. Объектом атаки стал один из солдат Ливийской национальной армии под предводительством Халифа Хафтара. Мужчина получил смертельное ранение, когда попытался отступить.
В докладе ООН подчеркивается, что подобные смертоносные автономные системы вооружения программируются на атаку без вмешательства оператора. В результате речь идет о способности "выстрелить и забыть".
О беспилотнике известно, что он был произведен в Турции и работал в "высокоэффективном автономном режиме". Подобные устройства при использовании оснащаются взрывчаткой, обычно их наводят на цель для самоподрыва.
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