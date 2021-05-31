Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Военный дрон впервые самостоятельно атаковал человека

31.5.2021 20:10

Фото: livedronenews.com



Самоуправляемый дрон впервые убил человека, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на доклад, который опубликовала Организация Объединенных Наций (ООН).



В документе инцидент назван "вызывающим тревогу".



По данным ООН, вооруженный беспилотник смог выследить цель, а потом атаковал человека, не получив предварительно команды оператора. Как сообщает The New Scientist, цитируя доклад, квадрокоптер KARGU-2 автономно нанес удар еще в марте 2020 года.



Инцидент был зафиксирован во время конфликта между ливийскими правительственными силами и отколовшейся военной группировкой. Объектом атаки стал один из солдат Ливийской национальной армии под предводительством Халифа Хафтара. Мужчина получил смертельное ранение, когда попытался отступить.



В докладе ООН подчеркивается, что подобные смертоносные автономные системы вооружения программируются на атаку без вмешательства оператора. В результате речь идет о способности "выстрелить и забыть".



О беспилотнике известно, что он был произведен в Турции и работал в "высокоэффективном автономном режиме". Подобные устройства при использовании оснащаются взрывчаткой, обычно их наводят на цель для самоподрыва.



Автор: Злата Богатова

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