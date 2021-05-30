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Путин в курсе ситуации со сверхприбылью металлургов, заявил Песков


13:30
Путин в курсе ситуации со сверхприбылью металлургов, заявил ПесковФото: livejournal.com

В Кремле прокомментировали сообщения о ценовой конъюнктуре, вследствие которой у отечественных металлургических компаний образовалась сверхприбыль.

Президент РФ Владимир Путин осведомлен о сложившейся ситуации, когда по итогам прошлого года существенно возрос доход в отрасли, отметил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

Как пояснил Дмитрий Песков, президент России Владимир Путин проинформирован об очень высоких ценах, вследствие которых у металлургов могла сформироваться дополнительная прибыль, передает агентство "Интерфакс". Власти РФ сейчас активно продолжают поиски решений совместно с бизнесом, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос, кто может быть виноват в дополнительных затратах бюджета, официальный представитель Кремля пояснил, что "бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги", и в этом заключается суть экономической жизни. При этом государство выравнивает возникшую диспропорцию, отметил Песков.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов выступил с заявлением, что отечественные металлурги "нахлобучили" государство на 100 млрд рублей. В интервью РБК ТВ он оценил в такую сумму сверхприбыль, которую отрасль могла получить вследствие увеличения стоимости в рамках поставок для гособоронзаказа, а также инвестиционных проектов, финансировавшихся из бюджетных средств. Как заявил Белоусов, компаниям следует возвратить эти средства в казну посредством налоговых платежей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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