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В МИД вызвали украинского дипломата из-за провокации у посольства в Киеве
15:57
Фото: dsvf.ru
В МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило. Как информирует пресс-служба отечественного внешнеполитического министерства, после очередной провокации в Киеве российские дипломаты выразили иностранному коллеге решительный протест.
Украинский дипломат Василий Покотило был вызван в российское внешнеполитического ведомство по причине продолжающихся провокаций, одна из которых вновь была зафиксирована возле посольства РФ в Киеве. Очередной инцидент случился в минувшую среду, 26 мая, когда местные радикалы и националисты решили провести около российской дипмиссии "перформанс".
В результате был блокирован центральный вход в представительство, указано в сообщении ведомства. Кроме того, у здания дипломатического представительства были слышны "угрозы и оскорбления", адресованные РФ и руководству нашей страны.
В Москве новую провокацию расценили как грубое нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Российские дипломаты обратились к украинским властям с требованием не допускать впредь подобного рода акций. Представительство РФ в Киеве должно иметь условия для деятельности в нормальном режиме. Необходимо обеспечить безопасность и неприкосновенность посольства, подчеркивается в заявлении российских дипломатов.
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