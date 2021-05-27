Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В МИД вызвали украинского дипломата из-за провокации у посольства в Киеве

15:57

Фото: dsvf.ru



В МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило. Как информирует пресс-служба отечественного внешнеполитического министерства, после очередной провокации в Киеве российские дипломаты выразили иностранному коллеге решительный протест.



Украинский дипломат Василий Покотило был вызван в российское внешнеполитического ведомство по причине продолжающихся провокаций, одна из которых вновь была зафиксирована возле посольства РФ в Киеве. Очередной инцидент случился в минувшую среду, 26 мая, когда местные радикалы и националисты решили провести около российской дипмиссии "перформанс".



В результате был блокирован центральный вход в представительство, указано в сообщении ведомства. Кроме того, у здания дипломатического представительства были слышны "угрозы и оскорбления", адресованные РФ и руководству нашей страны.



В Москве новую провокацию расценили как грубое нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Российские дипломаты обратились к украинским властям с требованием не допускать впредь подобного рода акций. Представительство РФ в Киеве должно иметь условия для деятельности в нормальном режиме. Необходимо обеспечить безопасность и неприкосновенность посольства, подчеркивается в заявлении российских дипломатов.



Автор: Злата Богатова

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