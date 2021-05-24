|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Японии рассекретили документы о намерении СССР передать часть Курил
24.5.2021 07:14
Фото: nstore.travel
Документы, касающиеся проблемы мирного договора с Советским Союзом, были рассекречены в Японии.
Об этом сообщает агентство Kyodo, в распоряжении которого попали материалы, касающиеся планов передать под контроль Токио части курил.
В начале 1970-х годов руководство Советского Союза всерьез рассматривало такой вариант урегулирования проблемы, передает ТАСС. На фоне сближения между Пекином и Токио в Москве задумались о том, чтобы передать Шикотан и прилегающие мелкие острова Малой Курильской гряды (японцы именуют их Хабомаи).
В публикации отмечается, что в МИД, КГБ и Министерстве обороны СССР в тот период располагали сведениями о планах Пекина препятствовать налаживанию взаимоотношений с Москвы и Токио. Передача Японии земель могла позволить решить вопрос мирного договора.
Вместе с тем, Советский Союз продолжал настаивать на том, чтобы не принимать претензии Токио, затрагивающие Итуруп и Кунашир. Власти СССР внимательно следили за союзом Японии с Соединенными Штатами. При передаче островов под контроль Токио в Москве хотели потребовать от японского руководства и американских военных, дислоцированных в стране, гарантий ненападения.
Документы, содержание которых описывает Kyodo, относятся к временам, когда велась подготовка к переговорам генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и японского премьер-министра Какуэя Танаки. В октябре 1973 года, посетив Москву, представитель Токио четыре раза встречался с Брежневым, однако советская сторона так и коснулась территориального вопроса.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|