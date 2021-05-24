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В Японии рассекретили документы о намерении СССР передать часть Курил


24.5.2021 07:14
В Японии рассекретили документы о намерении СССР передать часть КурилФото: nstore.travel

Документы, касающиеся проблемы мирного договора с Советским Союзом, были рассекречены в Японии.

Об этом сообщает агентство Kyodo, в распоряжении которого попали материалы, касающиеся планов передать под контроль Токио части курил.

В начале 1970-х годов руководство Советского Союза всерьез рассматривало такой вариант урегулирования проблемы, передает ТАСС. На фоне сближения между Пекином и Токио в Москве задумались о том, чтобы передать Шикотан и прилегающие мелкие острова Малой Курильской гряды (японцы именуют их Хабомаи).

В публикации отмечается, что в МИД, КГБ и Министерстве обороны СССР в тот период располагали сведениями о планах Пекина препятствовать налаживанию взаимоотношений с Москвы и Токио. Передача Японии земель могла позволить решить вопрос мирного договора.

Вместе с тем, Советский Союз продолжал настаивать на том, чтобы не принимать претензии Токио, затрагивающие Итуруп и Кунашир. Власти СССР внимательно следили за союзом Японии с Соединенными Штатами. При передаче островов под контроль Токио в Москве хотели потребовать от японского руководства и американских военных, дислоцированных в стране, гарантий ненападения.

Документы, содержание которых описывает Kyodo, относятся к временам, когда велась подготовка к переговорам генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и японского премьер-министра Какуэя Танаки. В октябре 1973 года, посетив Москву, представитель Токио четыре раза встречался с Брежневым, однако советская сторона так и коснулась территориального вопроса.

Автор: Злата Богатова

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